КО ЋЕ БИТИ НАЈБРЖИ?
ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂЕБАЛА! Организују се уличне трке за децу, БЕСПЛАТНО УЧЕШЋЕ, а пријаве су у току
08.09.2025. 16:44 16:50
Коментари (0)
ВРШАЦ – Вршачки атлетски клуб 1926, у сарадњи са Црвеним крстом Вршца, организује 12. Грожђебалске уличне трке, за децу Града Вршца и општина Пландиште, Бела Црква и Алибунар.
Учешће је бесплатно.
„Пријаве су могуће до 17. септембра, информације се шаљу смс поруком на 060 6631 529 или на маил: [email protected]. Пријава треба да садржи име, презиме, годиште детета и клуб, школу или место, уколико дете није члан неког клуба.
На тркама могу да учествују и деца из других општина и градова, али ће се такмичити у ВК конкуренцији“, саопштили су организатори.