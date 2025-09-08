clear sky
КО ЋЕ БИТИ НАЈБРЖИ?

ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂЕБАЛА! Организују се уличне трке за децу, БЕСПЛАТНО УЧЕШЋЕ, а пријаве су у току

08.09.2025. 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: evrsac.rs

ВРШАЦ – Вршачки атлетски клуб 1926, у сарадњи са Црвеним крстом Вршца, организује 12. Грожђебалске уличне трке, за децу Града Вршца и општина Пландиште, Бела Црква и Алибунар.

Учешће је бесплатно.

„Пријаве су могуће до 17. септембра, информације се шаљу смс поруком на 060 6631 529 или на маил: [email protected]. Пријава треба да садржи име, презиме, годиште детета и клуб, школу или место, уколико дете није члан неког клуба. 

На тркама могу да учествују и деца из других општина и градова, али ће се такмичити у ВК конкуренцији“, саопштили су организатори.

да
Фото: evrsac.rs
Вршац грожђебал пријаве
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
