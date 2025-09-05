И ДАНАС СЕ ДОБРО ЈЕДЕ, БАШ Почиње Гастро Срем – на тацни најбоље из Војводине: надлацке, лангош, резанци са маком, кулен, штрудле...

broken clouds
05.09.2025.
Нови Сад
Почиње Гастро Срем – на тацни најбоље из Војводине: надлацке, лангош, резанци са маком, кулен, штрудле...

05.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ PR
срем
Фото: Туристичка организација Општине Стара Пазова/ Дејан Тодоровић

Гастро Срем, једна од најзначајнијих гастрономских манифестација у региону, добитник престижног признања „Најбоље из Војводине“ у категорији манифестација, одржаће се од 5. до 7. септембра у Новој Пазови.

Током три дана трајања, посетиоци ће имати прилику да уживају у богатој понуди традиционалних сремских специјалитета, домаћих вина, ракија и производа локалних произвођача, али и да открију иновативне рецепте савремених кулинара инспирисане аутентичним укусима Срема.

Гастрономска понуда представља део културног идентитета Срема, а кроз Гастро Срем посетиоци добијају прилику да пробају јела и производе који се не могу пронаћи нигде другде, као што су надлацке, лангош, резанци са маком, ринфлајш, штрудле од домаћих кора, сремски кулен, локална вина и ракије.

срем
Фото: Туристичка организација Општине Стара Пазова/ Дејан Тодоровић

„Гастро Срем је више од гастрономске манифестације – то је место сусрета традиције и савремених трендова у кулинарству, прилика да домаћи и страни гости открију све чари сремске кухиње и гостопримства. Посебно смо поносни на наше локалне произвођаче, који чувају дух и аутентичност овог краја. Позивамо све љубитеље добре хране, вина и дружења да од 5. до 7. септембра посете Гастро Срем и буду део манифестације која из године у годину окупља све већи број посетилаца“, истиче директорка Туристичке организације општине Стара Пазова Драгана Зорић.

Програм манифестације обухвата:

  • Гастро пијацу са разноврсним домаћим производима.
  • Такмичења у кувању и припреми специјалитета за професионалце и аматере.
  • Радионице и дегустације намењене љубитељима добре хране и пића.
  • Културно-уметнички програм уз наступе извођача и садржај за најмлађе.
  • Хуманитарни базар чији ће целокупан приход ићи за помоћ угроженој деци из локалне зајенице.

Манифестација Гастро Срем, добијањем престижног признања „Најбоље из Војводине“ у категорији манифестација, које додељује Покрајински секретаријат за привреду и туризам уз подршку Покрајинске владе и Туристичке организације Војводине, стекла је ознаку квалитета и званичну потврду свог значаја за туристичку и културну понуду Војводине.

Гастро Срем представља више од гастрономског догађаја – то је платформа за повезивање, промоцију и развој локалне заједнице. Кроз очување традиције, подршку локалној економији и јачање заједништва, манифестација доприноси дугорочном просперитету региона.

Организатор манифестације је Општина Стара Пазова у сарадњи са Туристичком организацијом општине Старе Пазове.

