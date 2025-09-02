КАРЛОВАЧКИ ОСНОВЦИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ Радови у унутрашњости школске зграде у току; Ево кад ће бити завршени
Настава у трима школама у Сремским Карловцима почела је јуче, с тим да су основци због радова у унутрашњости школске зграде који ће, како је речено на свечаном пријему првака, трајати до последње седмице септембра, измештени и похађаће часове у фискултурној сали и просторијама Факултета за менаџмент.
У ОШ „23. октобар“ први пут у школске клупе село је 69 првака распоређених у три одељења, а укупно њих 558 похађаће наставу у новој школској години.
Нова школска година почела је јуче и у Богословији Светог Арсенија. Према традицији карактеристичној за ту црквено-просветену установу, јуче је у Саборној цркви митрополит сремски Василије са свештенством служио Свету архијерејску литургију уз призив Светог духа за почетак нове школске године.
У први разред Карловачке богословије уписана су 22 ученика и они ће се, што је новина од ове школске године, школовати четири уместо пет година као што је до сада био случај. Ђаци који су уписали петогодишњу Богословију ће је и завршити по старом програму, што значи да ће ученици другог разреда матурирати када и они који ове године крећу у школу, која има укупно 88 ђака.
У Карловачкој гимназији, у којој је у претходној школској години било доста обуставе рада, да би се на крају настава одвијала и надокнађивани часови онлајн, јуче су ученици првог и трећег разреда у преподневној смени кренули уобичајено у школу. У првом разреду има чак 175 ђака у седам одељења, а укупно их је 613