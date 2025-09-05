НОВИ МОБИЛИЈАР У ЦЕНТРУ БАНОШТОРА У сусрет Грожђебалу мештани у заједничкој акцији сређивања
У сусрет предстојећим „Баношторским данима грожђа“, у беочинском селу Баноштор завршена је поствака новог мобилијара који је као предлог мештана на прошлогодишњем програму партиципативног буџетирања у општини Беочин, добио највећи број гласова грађана.
У складу са тим, Општина Беочин извршила је набавку нових клупа, канти за отпатке, столова, дрвених надстрешница и сунцобрана, туристичке инфо табле као и жардињера које су мештани села у заједничкој акцији у протеклим данима поставили у центру Баноштора.
У оквиру опремања центра Баноштора, постављена и нова инфо табла са мапом значајнијих објеката и знаменитости, која ће и посетиоцима у великој мери значити као препорука и путоказ ка неким од најлепших дестинација овог фрушкогорског села, познатог по природним лепотама, доброј гастрономској понуди и врхунским винима.
Вредност набављеног мобилијара је 1.140.120 динара.
Ново рухо центра Баноштора спремно је за одмор и уживање, како мештана тако и свих гостију које Баношторци увек радо дочекују.
„Баношторски дани грожђа“, одржаће се у суботу 6. септембра 29. пут, а и ове године понудиће посетиоцима разноврстан културно-уметнички и забавни програм испуњен музиком, дефилеом винара и виноградара, пратећим изложбама, гастрономским специјалитетима, врхунским винима и добром атмосфером. Овогодишњи грожђебал у Баноштору обележиће и концерт наше познате поп звезде Гоце Тржан који је на програму у 21 час.