ОПШТИНИ ШИД СРЕДСТВА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ Министарство финансира набавку више од 109.000 садница аутохтоних врста храста лужњака, храста китњака и цера
08.09.2025. 10:28 10:34
Коментари (0)
Уговор о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања, у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији општине Шид, потписали су председник општине Зоран Семеновић и министарка заштите животне средине Сара Павков.
Средства се опредељују за набавку више од 109.000 садница аутохтоних врста храста лужњака, храста китњака и цера, са циљем обнављања биодиверзитета, развијања и обнављања овог зеленог појаса.
– У претходном периоду, реализовали смо значајне пројекте озелењавања и пошумљавања, а подигли смо и ветрозаштитни појас на путном правцу Кукујевци - Ердевик. Хвала Министарству заштите животне средине на челу са министарком Павков на одличној сарадњи – поручио је Семеновић.