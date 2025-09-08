overcast clouds
ОПШТИНИ ШИД СРЕДСТВА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ Министарство финансира набавку више од 109.000 садница аутохтоних врста храста лужњака, храста китњака и цера

08.09.2025. 10:28 10:34
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Општина Шид

Уговор о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања, у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији општине Шид, потписали су председник општине Зоран Семеновић и министарка заштите животне средине Сара Павков.

Средства се опредељују за набавку више од 109.000 садница аутохтоних врста храста лужњака, храста китњака и цера, са циљем обнављања биодиверзитета, развијања и обнављања овог зеленог појаса.

– У претходном периоду, реализовали смо значајне пројекте озелењавања и пошумљавања, а подигли смо и ветрозаштитни појас на путном правцу Кукујевци - Ердевик. Хвала Министарству заштите животне средине на челу са министарком Павков на одличној сарадњи – поручио је Семеновић. 

Војводина Срем
