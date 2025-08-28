scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЛОЖЕНА ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАДСТРЕШНИЦИ: Оштећени стаклени панели у Старој Пазови, Инфраструктура железнице брзо реаговала! Ево које су обавезе извођача

28.08.2025. 09:45 10:34
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пазова
Фото: Инфраструктура железница Србије

Инфраструктура железнице Србије расписала је тендер за извођача радова за хитну интервенцију на станичним зградама, конкретно на надстрешници Железничке станице у Старој Пазови, а рок за подношење пријава је 12. септембар.

Како је објашњено, дошло је до пуцања и оштећења стаклених панела на надстрешници изнад станичне платформе, па је из безбедносних разлога неопходна хитна санација која подразумева демонтажу постојећих оштећених стакала, израду нових каљених стакала и њихову уградњу, у складу са техничком спецификацијом и стручним надзором.

Извођач ће бити у обавези да стекне увид и тачно измери димензије стакала, демонтира укупно четири оштећена стакла, произведе и испоручи нова каљена стакла истих димензија, обави транспорт, угради их на постојећу металну конструкцију. Када је реч о условима за реализацију радова каљено стакло треба да носи ознаку квалитета „Конвер”(или одговарајуће), дебљине 8+8 милиметара, да буде равно полирано, са сигурносном фолијом између стакала, која носи ознаку квалитета „Комплекс” (или одговарајуће), тако да се постигну комплексна сигурносна и техничка својства. На местима ослањања стакла на металне носаче биће потребно поставити ЕПДМ подлошке. За заптивање стакло-стакло и стакло-метал извођач ће морати користити једнокомпонентне трајно еластичне силиконске масе постојане на температури од минус 50 степени Целзијуса до плус 180 степени Целзијуса  и УВ зрачење. Гаранција на уграђено стакло и изведене радове мора трајати најмање 24 месеца, односно две године од дана када је записнички извршен квалитативни пријем радова.

Реконструкција завршена пре пар година

Станична зграда у Старој Пазови у потпуности је реконструисана пре неколико година. Осим фасаде и комплетног спољашњег уређења станице, реконструисане су и унутрашње просторије. Чекаоница за путнике комфорна, а обновљене су и службене просторије за станично особље. Путницима су у обновљеној станици на располагању нови перони, са надстрешницама,  клупама и редовима  вожње на дисплејима, постављен је видео надзор, а изграђени потходник омогућава им лак долазак до свих станичних колосека.

У цену морају бити урачунати демонтажа и монтажа, транспорт, рад на висини, материјал и сви пратећи трошкови. Извођач мора бити регистрован за радове овог типа и имати адекватну опрему и особље и да радове изводити у складу са важећим законима Републике Србије, прописима о заштити животне средине, као и прописима о безбедности и здрављу на раду. 
Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао. У случају неповољних временских услова, рок ће бити померен до стицања безбедних услова за рад.

станица
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај