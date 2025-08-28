НАЛОЖЕНА ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАДСТРЕШНИЦИ: Оштећени стаклени панели у Старој Пазови, Инфраструктура железнице брзо реаговала! Ево које су обавезе извођача
Инфраструктура железнице Србије расписала је тендер за извођача радова за хитну интервенцију на станичним зградама, конкретно на надстрешници Железничке станице у Старој Пазови, а рок за подношење пријава је 12. септембар.
Како је објашњено, дошло је до пуцања и оштећења стаклених панела на надстрешници изнад станичне платформе, па је из безбедносних разлога неопходна хитна санација која подразумева демонтажу постојећих оштећених стакала, израду нових каљених стакала и њихову уградњу, у складу са техничком спецификацијом и стручним надзором.
Извођач ће бити у обавези да стекне увид и тачно измери димензије стакала, демонтира укупно четири оштећена стакла, произведе и испоручи нова каљена стакла истих димензија, обави транспорт, угради их на постојећу металну конструкцију. Када је реч о условима за реализацију радова каљено стакло треба да носи ознаку квалитета „Конвер”(или одговарајуће), дебљине 8+8 милиметара, да буде равно полирано, са сигурносном фолијом између стакала, која носи ознаку квалитета „Комплекс” (или одговарајуће), тако да се постигну комплексна сигурносна и техничка својства. На местима ослањања стакла на металне носаче биће потребно поставити ЕПДМ подлошке. За заптивање стакло-стакло и стакло-метал извођач ће морати користити једнокомпонентне трајно еластичне силиконске масе постојане на температури од минус 50 степени Целзијуса до плус 180 степени Целзијуса и УВ зрачење. Гаранција на уграђено стакло и изведене радове мора трајати најмање 24 месеца, односно две године од дана када је записнички извршен квалитативни пријем радова.
Реконструкција завршена пре пар година
Станична зграда у Старој Пазови у потпуности је реконструисана пре неколико година. Осим фасаде и комплетног спољашњег уређења станице, реконструисане су и унутрашње просторије. Чекаоница за путнике комфорна, а обновљене су и службене просторије за станично особље. Путницима су у обновљеној станици на располагању нови перони, са надстрешницама, клупама и редовима вожње на дисплејима, постављен је видео надзор, а изграђени потходник омогућава им лак долазак до свих станичних колосека.
У цену морају бити урачунати демонтажа и монтажа, транспорт, рад на висини, материјал и сви пратећи трошкови. Извођач мора бити регистрован за радове овог типа и имати адекватну опрему и особље и да радове изводити у складу са важећим законима Републике Србије, прописима о заштити животне средине, као и прописима о безбедности и здрављу на раду.
Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао. У случају неповољних временских услова, рок ће бити померен до стицања безбедних услова за рад.