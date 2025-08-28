ПРОЈЕКАТ „РЕСТАРТУЈ МУРАЛИЗАМ” СТИГАО ДО КРАЈА Креативне промене видљиве на више места

Иза њега стоји истоимена неформална група састављена од учесника окупљених око пројеката „рестАРТ“, који води Ивана Козарски, и „Мурализам“ Олге Рабреновић. Они су удружили снаге са Марком Петровићем и Александром Стефановићем и покренули први талас креативних промена у Сремским Карловцима.

По речима Иване Козарски, током реализације пројекта одржаване су рестАРТ радионице за младе од 15 година и старије. Радови настали током радионица изложени су на завршној рестАРТ изложби.

Рестаураторска акција „Рестартујмо столице“ је следећа активност ове групе, реализована у центру Карловаца током које су осликане и рестауриране 23 столице које ће користити деца из локалне заједнице.

У Улици Ивана Филиповића постављена је канта за отпатке у сарадњи са њеним житељима, као и гелендер на степеницама које повезују Гробљанску и Улицу Ивана Филиповића ради безбедности пролазника.

Као резултат овог пројекта настао је и још један едукативни мурал.

- Породица Шупић нам је уступила зид од куће по којем смо сликали мурал, и у договору с њима смо одабрали сорте воћа које смо осликавали, а то су кајсија, рушт и џенарика - каже Олга Рабреновић. - Насликали смо плодове воћа који настају захваљујући опрашивању пчела које се могу пронаћи на нашим пределима. Представили смо дивљу пчелу Osmia bicornis која води солитаран начин живота. Како бисмо заокружили циклус опрашивања насликали смо и друге учеснике, а то су животиње које се хране овим плодовима – веверица и птица кос.

Муралистима су стручну и саветодавну помоћ пружиле две професорке са Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду - др Соња Мудри Стојнић и др Милица Рат.