overcast clouds
25°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУМА УРЕЂУЈЕ УРБАНЕ ЏЕПОВЕ Иницијативa за унапређење живота у градском језгру

10.09.2025. 12:37 12:43
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ruma
Фото: Општина Рума

РУМА: Прва фаза радова у склопу пројекта уређења урбаних џепова, у блоковима који обухватају дворишта између и око стамбених зграда у самом центру Руме почеће у понедељак, 15. септембра.

Радовима ће бити обухваћен дворишни простор зграда у блоку „Апотека“, а у складу са планираном динамиком извођача радова почеће и уређење дворишног простора зграда у блоку „Кула“. 

Предвиђени радови трајаће 120 календарских дана и обухватају обнову јавне расвете, мобилијара, дечјих игралишта, саобраћајница, замену дотрајалих подземних инсталација, пешачких комуникација, као и уређење паркинга и зелених површина.

Ruma
Фото: Општина Рума

Како је објашњено из Општине Рума ови радови ће донети значајна побољшања – од веће безбедности за возаче, пешаке и бициклисте, до унапређења услова становања, као и визуелног изгледа центра града. Пројектом се настоји да се, након више од четири деценије, уради темељна реконструкција ових простора који, због дотрајале инфраструктуре и недостатка улагања, више не одговарају потребама савременог урбаног живота.

Ruma
Фото: Општина Рума

Из Општине напомињу да ће током трајања радова доћи до одређених, привремених отежавајућих околности за станаре, пре свега у погледу паркирања и приступа појединим деловима дворишта. Стога ће годишње станарске паркинг карте важити и у осталим паркинг зонама на територији Руме током трајања радова, како би се омогућило несметано коришћење паркинг простора у алтернативним зонама.

Радови се спроводе у оквиру шире иницијативе Општине Рума за унапређење квалитета живота у централном градском језгру.

рума уређење уређење блоковских површина
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај