РУМА УРЕЂУЈЕ УРБАНЕ ЏЕПОВЕ Иницијативa за унапређење живота у градском језгру
РУМА: Прва фаза радова у склопу пројекта уређења урбаних џепова, у блоковима који обухватају дворишта између и око стамбених зграда у самом центру Руме почеће у понедељак, 15. септембра.
Радовима ће бити обухваћен дворишни простор зграда у блоку „Апотека“, а у складу са планираном динамиком извођача радова почеће и уређење дворишног простора зграда у блоку „Кула“.
Предвиђени радови трајаће 120 календарских дана и обухватају обнову јавне расвете, мобилијара, дечјих игралишта, саобраћајница, замену дотрајалих подземних инсталација, пешачких комуникација, као и уређење паркинга и зелених површина.
Како је објашњено из Општине Рума ови радови ће донети значајна побољшања – од веће безбедности за возаче, пешаке и бициклисте, до унапређења услова становања, као и визуелног изгледа центра града. Пројектом се настоји да се, након више од четири деценије, уради темељна реконструкција ових простора који, због дотрајале инфраструктуре и недостатка улагања, више не одговарају потребама савременог урбаног живота.
Из Општине напомињу да ће током трајања радова доћи до одређених, привремених отежавајућих околности за станаре, пре свега у погледу паркирања и приступа појединим деловима дворишта. Стога ће годишње станарске паркинг карте важити и у осталим паркинг зонама на територији Руме током трајања радова, како би се омогућило несметано коришћење паркинг простора у алтернативним зонама.
Радови се спроводе у оквиру шире иницијативе Општине Рума за унапређење квалитета живота у централном градском језгру.