ШКОЛА „23. ОКТОБАР“ ПРЕД НОВОМ ЕТАПОМ Ђаци у алтернативним учионицама до завршетка радова
Санацијa оштећења у унутрашњости зграде ОШ „23. октобар“ у Сремским Карловцима, почела je 22. августа, a према саопштењу Управе школе, ученици ће од 1. септембра наставу похађати у фискултурној сали у склопу школског комплекса и у просторијама Факултета за менаџмент (ФАМ), у Његошевој улици 1а.
По речима председника општине Сремски Карловци Дражена Ђурђића, Општинска управа је урадила све што је у њеној надлежности да се поступак за санацију спроведе.
– За све ученике настава је обезбеђена на одговарајућим местима – рекао је Ђурђић. – Карловачки ђаци кренуће 1. септембра у школу. Ученици од првог до четвртог разреда ићи ће у фискултурну салу, тамо где су ишли и неколико седмица пред крај претходне школске године, а ђаци од петог до осмог у зграду ФАМ-а. Средином или у другој половини септембра ће школска зграда бити у употреби.
Ђурђић је истакао да је у превентивном смислу учињено све што је био потребно. Подсетио је да је покрајински грађевински инспектор из безбедносних разлога донео решење да се школа затвори за коришћење док се не санирају оштећења, те да је школа уз помоћ Општинске управе и Покрајинске владе одмах започела реализацију наложених мера. Додао је да ниједан дан није изгубљен у законској процедури.
– За нешто више од два месеца је спроведено све из прописаног поступка. Покрајинска влада је обезбедила нешто више од 18 милиона динара за радове. За мање месец дана смо потписали све уговоре, а за 15 дана смо завршили јавну набавку и увели извођача у посао – казао је Ђурђић.
Бесплатни уџбеници за прваке
Пријем ђака првака у ОШ „23. октобар“ биће одржан сутра од 18 сати у фискултурној сали школе. За ученике који ће 1. септембра први пут сести у школске клупе Општинска управа је обезбедила бесплатне уџбенике, што је вишегодишња пракса.
Како сазнајемо од секретара ОШ „23. октобар“ Станка Гаића, осим оштећења у тоалету, где је отпао део плафона у првој половини године, предмет санације су и три учионице, од који је посао у једној од већ завршен. Реч је о учионици која је претрпела извесна оштећења приликом обнове фронталне фасаде и санација у њој је обављена о трошку фирме која је реконструисала фасаду – „Кото“ из Београда.
Радове који су у току, изводе београдска предузећа „Јадран“ и „Никовић компани“, а према уговору рок за завршетак је 45 дана.
Како је карловачка општина саопштила почетком августа, започет је процес усаглашавања техничке документације за поступак јавне набавке за избор извођача радова на потпуној реконструкцији објекта који ће финансирати Влада Републике Србије преко Министарства за јавна улагања. Вредност пројекта износи више од 800 милиона динара, а обухвата адаптацију поткровља и сутерена што ће омогућити проширење капацитета и увођење дневног боравка.