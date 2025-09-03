(ВИДЕО) „Добар дан, комшије Митровчани“ ГРАДОНАЧEЛНИК БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ ПОДЕЛИО СЈАЈНЕ ВЕСТИ: Стиже нова фабрика, асфалтира се пут од Јарка ка Митровици БУДЕ СЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Компанија Амело, која послује у оквиру групације „Транс оил”, добила је грађевинску дозволу за изградњу фабрике за прераду кукуруза на простору некадашње Шећеране у Сремској Митровици, саопштио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.
С тим у вези, како је додао, првих 10 километара пута од Јарка ка Сремској Митровици ће бити готово током сутрашњег дана.
Данас је постављен први слој, сутра други и пут ће бити као писта! То, наравно, поставља и неке нове изазове пред нас, људи ће овде хтети да јуре, што је и нормално за брзу саобраћајницу, тако да ћемо морати с прпадницима Саобраћајне полиције да решавамо те неке нове проблеме, поручио је Недимовић.
Разлог због којег пут у овом тренутку не иде скроз до Митровице, поручује Недимовић, је крајње практичан –компанија која овде гради фабрику на простору старе Шећеране је јуче добила дозволу за изградњу, тако да ће сад овде бити доста механизације и машина па ћемо преосталу деоницу завршити негде на пролеће.
Да спојимо све и да Јарак и Шашинци буду комплетно наслоњени на Митровицу и да наше индустријске зоне поново буду активне и атрактивне за инвеститоре, поручио је својим Митровчанима градоначелник Недимовић.