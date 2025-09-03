overcast clouds
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) „Добар дан, комшије Митровчани“ ГРАДОНАЧEЛНИК БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ ПОДЕЛИО СЈАЈНЕ ВЕСТИ: Стиже нова фабрика, асфалтира се пут од Јарка ка Митровици БУДЕ СЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

03.09.2025. 20:17 20:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
митровица
Фото: printscreen/Instagram/branislav.nedimovic

Компанија Амело, која послује у оквиру групације „Транс оил”, добила је грађевинску дозволу за изградњу фабрике за прераду кукуруза на простору некадашње Шећеране у Сремској Митровици, саопштио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

С тим у вези, како је додао, првих 10 километара пута од Јарка ка Сремској Митровици ће бити готово током сутрашњег дана.
Данас је постављен први слој, сутра други и пут ће бити као писта! То, наравно, поставља и неке нове изазове пред нас, људи ће овде хтети да јуре, што је и нормално за брзу саобраћајницу, тако да ћемо морати с прпадницима Саобраћајне полиције да решавамо те неке нове проблеме, поручио је Недимовић.

Разлог због којег пут у овом тренутку не иде скроз до Митровице, поручује Недимовић, је крајње практичан –компанија која овде гради фабрику на простору старе Шећеране је јуче добила дозволу за изградњу, тако да ће сад овде бити доста механизације и машина па ћемо преосталу деоницу завршити негде на пролеће. 
 

Да спојимо све и да Јарак и Шашинци буду комплетно наслоњени на Митровицу и да наше индустријске зоне поново буду активне и атрактивне за инвеститоре, поручио је својим Митровчанима градоначелник Недимовић.

 

сремска митровица бранислав недимовић асфалтирањe индустријска зона
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ВИШЕ ОД 5.000 ОСНОВАЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Градоначелник Недимовић потврдио, издвојено 60 МИЛИОНА динара за ваучере

ВЕЛИКА ПОДРШКА ЂАЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

Дневник

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ВИШЕ ОД 5.000 ОСНОВАЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Градоначелник Недимовић потврдио, издвојено 60 МИЛИОНА динара за ваучере

14.05.2025. 12:48 13:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај