(ВИДЕО) ПОСЛЕ ЖИВОТА У ЛОС АНЂЕЛЕСУ И ДЕНВЕРУ, АМЕРИКАНКА ИРИС СЕ СКРАСИЛА У СРЕМУ Брине о животињама и прави сир, а ево које српско име је узела након крштења! У Србији јој се придружила и мајка

Овде већ четврту годину живи са својим мужем Бојаном, сином и мајком Дарлин, која им се придружила чим је отишла у пензију.

Ирис је Бојану друга супруга (прва је такође била Американка), и поносна је на посинка Јована, који је остао у Србији пошто се његова мајка вратила у Сједињене Америчке Државе.

Поред породичног живота, Ирис ради онлајн као менаџер друштвених мрежа за више компанија и као лајф коуч, помажући људима широм света док живи на српском селу, пише сремскомитровачки портал.

- Није ми тешко да радим све сеоске послове, па поред тога и бринем о животињама, правим сир, реновирам кућу и намештај, сечем дрва моторном тестером, а сан ми је да у оближњој Сремској Митровици отворим фризерски салон - каже Ирис која је чак крштена у Србији, па је свом имену додала и српско – Милица.

- Крштење ми је значајно јер ову земљу сматрам својим вечним домом - каже Ирис Милица, напомињући да је, живећи у селу, осетила и душу и срце Србије.

Прихватила је породичну славу и сеоске обичаје, а та традиција је посебно испуњава. Много о Србији је научила од свог супруга Бојана који је по професији историчар.

Бојан додаје да је Ирис научила да игра коло, а обожава нашу изворну народну музику.

- Упознали смо се преко Фејсбука. Ја сам често у америчким групама, па сам тако приметио Ирис, те сам јој послао приватну поруку на коју је она одговорила тек после два месеца. Тада смо причали преко интернета цео дан, а после смо се свакодневно чули све док она није одлучила да дође у Србију - прича Бојан.

А како је одлучила да се уде за Бојана и пресели се у Србију, која је за њу била апсолутно непозната земља?

- Видела сам у његовим очима да је добар човек и да је тужан. Свидело ми се његово размишљање и поглед на свет - одговара Ирис.

У марту 2021. године преселила се у Бингулу, а већ следеће године њена мајка Дарлин Тејлор дошла је за њом.

- Ваздух је много чистији, људи пријатнији, живот доста мирнији. Бојан ми је причао о историји српског народа, и ја сам одушевљена какви сте, шта сте све претрпели. Како сте успели све те ратове да пребродите - прича Ирис.

- И отац ми је био у посети, да провери где и како живим. Био је задовољан при одласку - каже Ирис која је веома присутна на друштвеним мрежама, посебно на ТикТоку, где дели радости и изазове живота своје заједничке породице у Србији.

- Захвална сам на љубазности, стрпљењу и топлини које нам људи пружају. Моје учење српског језика иде веома споро и понекад ме је због тога срамота, али људи овде никада нису учинили да се осећам непожељно. Напротив, охрабрују ме – и то значи много - каже на крају шарманта Ирис.

