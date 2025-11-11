clear sky
9°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА ПОМОЛУ РЕШЕЊЕ ЗА НИС, РУСИ ПРЕГОВАРАЈУ СА ТРЕЋОМ СТРАНОМ Министарка рударства и енергетике Ђедовић Хандановић "Грађани не смеју остати без горива"

11.11.2025. 11:03 11:11
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
Коментари (0)
Printscreen Instagram - Dubravka Đedović Handanović/YT - Nova S
Фото: Printscreen Instagram - Dubravka Đedović Handanović/YT - Nova S

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић саопштила је да су руски власници компаније НИС послали захтев америчком ОФАК-у за продужетак лиценце за рад на основу преговора са трећом страном.

Како је министарка навела у објави на Инстаграму, у молби се наводи да је руска страна спремна да препусти контролу и утицај над компанијом НИС трећем лицу.

- Држава Србија је овај захтев званично подржала. ОФАК је већ реаговао одређеним коментарима и надамо се да ће изнети свој став већ током недеље. Времена је све мање и решење се мора пронаћи, али грађани не смеју да трпе и остану без горива. То се неће и не сме догодити, поручила је министарка Ђедовић Хандовић.

Сједињене Америчке Државе су, након вишемесечног одлагања, увеле санкције НИС-у 9. октобра, због већинског руског власништва у тој компанији.

нафтна индустрија србије санкције цене горива гориво
Извор:
Србија Данас
Пише:
Дневник
Бизнис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај