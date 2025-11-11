НА ПОМОЛУ РЕШЕЊЕ ЗА НИС, РУСИ ПРЕГОВАРАЈУ СА ТРЕЋОМ СТРАНОМ Министарка рударства и енергетике Ђедовић Хандановић "Грађани не смеју остати без горива"
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић саопштила је да су руски власници компаније НИС послали захтев америчком ОФАК-у за продужетак лиценце за рад на основу преговора са трећом страном.
Како је министарка навела у објави на Инстаграму, у молби се наводи да је руска страна спремна да препусти контролу и утицај над компанијом НИС трећем лицу.
- Држава Србија је овај захтев званично подржала. ОФАК је већ реаговао одређеним коментарима и надамо се да ће изнети свој став већ током недеље. Времена је све мање и решење се мора пронаћи, али грађани не смеју да трпе и остану без горива. То се неће и не сме догодити, поручила је министарка Ђедовић Хандовић.
Сједињене Америчке Државе су, након вишемесечног одлагања, увеле санкције НИС-у 9. октобра, због већинског руског власништва у тој компанији.