КОЛИКО ЗАПРАВО ЗАРАЂУЈУ КЕРАМИЧАРИ? Многи причају да "млате паре", али ово је права истина
Данас се добри мајстори тешко проналазе, а износ који наплаћују говори о вредности њиховог рада, па тако и керамичара.
У последњих неколико година занимање керамичара у Хрватској доживљава прави препород. Некада потцењен и виђен као нестабилан посао, данас је овај занат међу најтраженијима на тржишту рада. Потражња за квалитетним мајсторима расте, а са њом и њихове зараде и углед у друштву.
Свако ко је у скорије време реновирао купатило зна колико су цене постављања плочица порасле и колико је тешко пронаћи доброг мајстора. Управо зато један оглас са описом посла и просечном платом керамичара изазвао је велику пажњу јавности. У огласу је наведено да просечна месечна плата керамичара у Хрватској износи 1.301 евро нето, док се распон плата обично креће између 1.021 и 1.484 евра.
- Више ни керамичари нису што су некад били. Радиш цео дан тежак физички посао за 1.000 евра месечно - написао је један корисник Реддита, изражавајући неверицу због наведених износа. Многи су се сложили да су те бројке вероватно нетачне и да се односе само на пријављени рад „без рачуна“.
Колико кошта реновирање купатила?
- Хајде, нека неко каже да ли је икада добио рачун од мајстора који је мењао плочице у кухињи или на тераси? Можда ако се гради кућа па мора све бити званично, али у већини случајева то су паре које никад не прођу кроз књиге - коментаришу корисници.
Други објашњавају да су поменуте цифре најчешће везане за оне који раде као запослени, док самостални мајстори зарађују знатно више.
- Та плата важи ако радиш за неког другог. Ако си самосталан, а радиш већину послова ‘на црно’, то је потпуно друга прича. Колега је реновирао купатило од 5,5 квадрата, са новим инсталацијама, керамиком и санитаријама платио је 7.000 евра. Мајстор није куповао материјал - наводе коментатори.
Додају и да се често заборавља колико труда и сати рада захтева тај посао:
- Људи нападају керамичара који ради 12 сати дневно и одржава свој бизнис, а кажу да има већу плату од хирурга.
За дан завршио гаражу од 30 квадрата
Један корисник поделио је и пример свог брата из Загреба, који је у августу платио 20.000 евра за комплетну реновацију купатила од 10 квадрата. У цену су били укључени: идејно решење и архитектонски нацрт, рушење старог купатила и одвоз шута, нове инсталације струје и воде, грађевински радови и материјал, нова врата (укључујући рушење старих и постављање нових) и услуга „кључ у руке“. Најнижа понуда коју је добио била је 15.000 евра, али без архитекте.
Други корисник описао је колико га је коштало постављање плочица у гаражи:
- Керамичар ми је средио гаражу од 30 квадрата за један дан, радио је око 9 сати (од 7 до 16), очистио алат и све завршио. После пар дана се вратио да фугира, залепи цокл и постави каналицу, све укупно 850 евра. Дакле, за 14 до 15 сати посла узео је 850 евра ‘на руке’. Радио је поштено и брзо. Звао сам га јер је раније радио мом оцу складиште, тада су он и помоћник 2015. године урадили 560 квадрата за 10 дана, укључујући лајсне, фугирање и силикон, за 60 куна по квадрату.
Ови примери показују да је керамичарски занат у Хрватској поново на цени и то буквално. Добар мајстор данас се тешко проналази, али његово умеће, очигледно, злата вреди.