КОМПАНИЈА НИС НАСТАВЉА ДА ПОДРЖАВА ДЕЦУ И МЛАДЕ УПРКОС ИЗАЗОВНИМ ОКОЛНОСТИМА Одабрана 24 пројекта у оквиру 17. циклуса програма „Заједници заједно“
Компанија НИС ће, у оквиру овогодишњег циклуса програма друштвене одговорности „Заједници заједно“, подржати 24 пројекта у 13 партнерских градова и општина широм Србије.
Упркос изазовним околностима у којима се компанија тренутно налази, НИС остаје доследан својој мисији друштвено одговорног пословања и наставља да улаже у добробит заједнице, посебно њених најмлађих чланова. Ове године, компанија је издвојила 144,5 милиона динара, у жељи да допринесе стварању здравог, безбедног и подстицајног окружења за одрастање деце.
Фокус овогодишњег циклуса програма је на унапређењу рада установа здравства, образовања и васпитања, као и на уређењу простора намењених физичком и социјалном развоју најмлађих – попут дечјих одељења у болницама, простора у предшколским установама и школама, игралишта и спортских терена.
Пројекти изабрани на конкурсу програма „Заједници заједно“ биће реализовани у Београду, Новом Саду, Кикинди, Зрењанину, Панчеву, Чачку, Нишу, Пожаревцу, Житишту, Новом Бечеју, Србобрану, Кањижи и Великом Градишту. Резултати конкурса доступни су на сајту компаније НИС, као и на интернет страницама локалних самоуправа учесница Програма.
Континуираним спровођењем програма „Заједници заједно“, компанија НИС скоро две деценије потврђује своју посвећеност унапређењу услова за живот грађана и развој локалних заједница у Србији. До сада је путем програма „Заједници заједно“, уложено 1,9 милијарди динара у реализацију 1.176 пројеката који су допринели унапређењу образовања и науке, јавног здравља, екологије, културе и спорта, чиме НИС остаје поуздан партнер заједнице и подршка њеном будућем развоју.