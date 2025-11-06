СКОК ЦЕНА У КЛАНИЦАМА У СУРЕТ ПРАЗНИЦИМА Ево колико се плаћа килограм широм Србије
Приближавамо се периоду слава и празника, ево по којо цени се продаје стока у кланицама широм Србије.
Телад сименталске расе телесне масе изнад 160 килограма, откупљивана су протекле недеље у кланицама на подручју Мачве по доминантној цени од 1.050 дин/кг, што указује на раст цене у односу на претходни период, извештава СТИПС.
Иста категорија говеда забележила је раст и на пијаци живе стоке у Ужицу, где се продаја одвијала по цени од 800 дин/кг.
– У кланицама на подручју златиборског региона била је виша откупна цена товних бикова СМ расе тежине изнад 500 килограма, па је доминирао износ од 460 дин/кг. Разлог раста цене је слабија понуда – наводи се у новом извештају.
Забележен је раст откупне цене товних бикова СМ расе телесне масе изнад 500 килограма у кланицама на подручју подрињског региона, где доминирао износ од 490 дин/кг.
На подручју средњебанатског регион евидентиран је раст откупне цене товне јунади тежих од 480 килограма, а кланичари су откупљена грла најчешће плаћали 460 дин/кг. Раст откупне цене бикова СМ расе телесне масе изнад 500 килограма забележен је у кланицама на подручју нишавског региона, па је доминантна откупна цена износила 440 дин/кг.
На сточној пијаци у Пожаревцу су се током последње седмице октобра могла пазарити телад СМ расе масе до 160 кг по доминантној цени од 800 дин/кг и краве за клање СМ расе по цени од 240 дин/кг.
Прасићи до 330 дин/кг
Откупна цена прасади телесне масе од 16 до 25 килограма достигла је износ од 320 дин/кг у кланицама нишавског региона што указује на раст у односу на претходни период. На сточној пијаци у Краљеву забележен је раст продајне цене товних свиња телесне масе изнад 120 килограма на доминантних 210 дин/кг, док је цена крмача за клање била нижа и за куповину је требало издвојити 150 дин/кг.
– Раст продајних цена обе категорије прасади у односу на претходни период забележен је у Чачку, јер је код грла у категорији до 15 килограма доминирао износ од 300 дин/кг, док је за грла телесне масе од 16 до 25 килограма требало издвојити 280 дин/кг.
Прасад у категорији од 16 до 25 килограма била су јефтинија у односу на претходну седмицу на пијаци живе стоке у Лесковцу, јер је доминирао износ од 300 дин/кг.
Цене прасади у кланицама
Кланице на подручју јужнобачког региона по вишим су ценама откупљивале прасад телесне масе од 16 до 25 килограма, док је нижа била откупна цена товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма.
Доминантна цена прасади износила је 330 дин/кг, док је у категорији товних свиња доминирао износ од 230 дин/кг.
– Пад откупне цене товних свиња тежине од 80 до 120 килограма евидентиран је и у кланицама на подручју средњебанатског региона где је доминантна цена ове категорије свиња износила 230 дин/кг – наводи СТИПС.
Поскупела јагњад
Откупна цена јагњади скочила је у односу на претходни период у кланицама на подручју подрињског региона, па се откуп најчешће одвијао по цени од 450 дин/кг.
У кланицама на подручју златиборског региона, такође је дошло до раста откупне цене јагњади, а доминирао је износ од 460 дин/кг.
На сточној пијаци у Крагујевцу дошло је до раста продајних цена двиски и оваца у односу на претходни период.
Доминантна цена двиски износила је 200 дин/кг, док је за куповину оваца требало издвојити 180 дин/кг.
Овце су биле скупље на пијаци живе стоке у Краљеву, јер је за куповину требало припремити 180 дин/кг.
У кланицама на подручју Рашког региона забележен је раст откупне цене оваца на доминантних 220 дн/кг. Понуда јагњади на пијаци живе стоке у Пожаревцу била је просечна, а исто се може рећи и за овце. Доминантна цена јагњади била је 500 дин/кг, док је у категорији оваца доминирао износ од 200 дин/кг, као и претходне седмице.