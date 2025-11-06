СВЕТСКИ ПОЗНАТИ ТРГОВИНСКИ ЛАНАЦ ДОЛАЗИ У СРБИЈУ У хипермаркету могу да имају чак 80.000 производа, јачаће здрава конкуренција

Састанак је одржан на иницијативу једног од водећих трговинских ланаца у Европи, који је присутан у више од 30 земаља, са приходима који се мере десетинама милијарди евра.

Њихов императив је тржиште регулисано по прописима Европске уније и здрава конкуренција међу трговинским ланцима.

- Долазак трговинских ланаца попут „Керфура“ (Carrefour) свакако би допринео јачању конкуренције, већем избору за потрошаче и доступности квалитетних производа по конкурентним ценама. Наш циљ је да тржиште буде динамично, здраво и стабилно - у корист грађана - изјавила је министарка Лазаревић после састанка.

Трговински ланац „Керфур“ (Carrefour) је познат по великом избору прехрамбених и непрехрамбених производа, високим стандардима услуге, као и по програмима подршке локалним произвођачима и одрживој производњи. У Европи Керфур (Carrefour) успешно комбинује хипермаркете, супермаркете и мале градске продавнице, прилагођавајући понуду потребама локалног тржишта.

Да подсетимо, у септембру 2024. године је објављено да је „Кертфур“ (Carrefour) преко своје филијале у Грчкој планирао да направи велику експанзију на Балкану. Почетком 2024. отворени су први супермаркети у Бугарској, а тада се очекивало и да се пословање прошири и на тржиште Србије.

„Ритејл енд мор из Грчке“, ексклузивни партнер „Кертфура“ (Carrefour) је пре две године основао своју филијалу у Србији. Након потписивања уговора са француском групом, грчка компанија је тражила партнера у Србији, али како до тога није дошло, започети су преговори о аквизицији познатог ланца. Преговори су, како су тада писали медији, у завршној фази и очекивало се да се француски ланац готово појави у Србији током 2025. године.

Хипермаркети „Керфура“ (Carrefour) могу имати од 20.000 до чак 80.000 производа, а њихова површина иде од 2.400 до 23.000 квадрата. Готово 60 одсто радњи чине мале продавнице (8.771), следе супермаркети којих је 4.166, а на трећем месту су хипермаркети (1.161).

Србија данас