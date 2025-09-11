ПAЛЕ ЦЕНЕ ТЕЛАДИ И ЈАГЊАДИ Прасићи и товљеници све скупљи ЕВО ГДЕ ВАМ СЕ НАЈВИШЕ ИСПЛАТИ
Откупна цена телади сименталске расе, тежине до 160 килограма, током прве седмице септембра пала је на доминантних 900 динара по килограму у кланицама на подручју Шумадије, преноси СТИПС.
Истовремено, забележене су и ниже цене товне јунади тежих од 480 килограма (460 дин/кг), као и крава за клање сименталске расе (250 дин/кг).
У јабланичком региону, бикови сименталске расе тежи од 500 килограма достизали су цену од 440 дин/кг, док су краве за клање исте расе откупљиване по 240 дин/кг.
На сточној пијаци у Краљеву телад сименталске расе до 160 килограма продавала су се по доминантној цени од 820 дин/кг, док су товни бикови тежи од 500 килограма имали доминантну цену од 470 дин/кг. У јужнобачком региону, товни бикови исте категорије достизали су 450 дин/кг, што представља цену без промена у односу на претходни период.
Свиње скупље – раст цена прасића и товљеника
За разлику од говедарске сточне категорије, у Шумадији је забележен раст цена прасади и товних свиња. На пијаци у Крагујевцу прасићи тежине од 16 до 25 килограма достизали су 350 дин/кг, док су товљеници од 80 до 120 килограма коштали 250 дин/кг, а они преко 120 килограма 220 дин/кг.
У јужнобанатском региону такође је дошло до поскупљења – товне свиње од 80 до 120 килограма плаћане су 260 дин/кг. На сточној пијаци у Лесковцу прасићи су достигли цену од 350 дин/кг, док су товљеници од 80 до 120 килограма коштали 200 дин/кг.
У јужнобачком региону прасићи су доминирали са ценом од 320 дин/кг, товне свиње од 80 до 120 килограма откупљиване су за 240 дин/кг, а оне теже од 120 килограма за 225 дин/кг.
Јагњад и јарад све јефтинија
Тржиште јагњади бележи пад. На пијаци у Крагујевцу, где је понуда била велика (преко 200 грла), доминирала је цена од 400 дин/кг. Истовремено, јарад су се продавала за 350 дин/кг.
Цена оваца такође је опала, па је доминирао износ од 180 дин/кг, док су двиске пазарене по 200 дин/кг. Слична ситуација забележена је и у шумадијским кланицама – цене јагњади и оваца биле су ниже у односу на претходни период.
У Лесковцу је јагње доминирало ценом од 450 дин/кг, јаре је коштало 400 дин/кг, а овце 200 дин/кг. Док је понуда јагњади и оваца била просечна, јарад је било осетно мање на располагању.