ПРЕД ОДБОЈКАШКИ МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА У НОВОМ САДУ : Левски тестира црвено-беле
Одбојкашки клуб Војводина организоваће традиционални турнир 16. Меморијал великана, од 25. до 27. септембра у Новом Саду.
Црвено-бели и на овај начин чувају сећање на легенде клуба Жарка Петровића и Радована Дабића. Турнир, који је започео као Меморијал Жарка Петровића 2010. године, од 2018/2019. носи данашњи назив, одајући пошту и другој великој фигури новосадске одбојке.
Њима у част у малој сали Спенса одиграће се припремне утакмице пред почетак сезоне, а поред домаћина Војводине, за пехар ће се такмичити и суботички Спартак и бугарске екипе Левски и Берое.
Овај догађај сваке године окупља екипе из земље и иностранства, спортске пријатеље, чиме не само да чува успомену на легенде, већ и промовише спортску културу и међународну сарадњу. На турниру су до сада играле екипе из Словеније, Црне Горе, Хрватске, Бугарске, Грчке, Турске, Немачке, Данске, Француске и Србије. Само 2020. турнир није био међународни, јер због здравствених мера (пандемија корона вируса), стране екипе нису биле у могућности да дођу.
Војводина је пет пута освајала Меморијал великана (2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а последње две године пехар је подизао Левски из Софије.
Улаз је слободан, а сви љубитељи одбојке позвани су да својим присуством увеличају овај спортски омаж великанима.
К. Б.
Распоред
25. септембар
Спартак – Левски (16.30)
Војводина – Берое (18.30)
26. септембар
Берое – Спартак (16.30)
Војводина – Левски (18.30)
27. септембар
Левски – Берое (16.30)
Војводина – Спартак (18.30)