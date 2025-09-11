overcast clouds
ПРЕД ОДБОЈКАШКИ МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА У НОВОМ САДУ : Левски тестира црвено-беле

11.09.2025. 12:19 12:23
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
odbojka kutak
Фото: Лука Станковић предводиће Војводину, фото: Ф. Бакић

Одбојкашки клуб Војводина организоваће традиционални турнир 16. Меморијал великана, од 25. до 27. септембра у Новом Саду.

Црвено-бели и на овај начин чувају сећање на легенде клуба Жарка Петровића и Радована Дабића. Турнир, који је започео као Меморијал Жарка Петровића 2010. године, од 2018/2019. носи данашњи назив, одајући пошту и другој великој фигури новосадске одбојке.

Њима у част у малој сали Спенса одиграће се припремне утакмице пред почетак сезоне, а поред домаћина Војводине, за пехар ће се такмичити и суботички Спартак и бугарске екипе Левски и Берое. 

Овај догађај сваке године окупља екипе из земље и иностранства, спортске пријатеље, чиме не само да чува успомену на легенде, већ и промовише спортску културу и међународну сарадњу. На турниру су до сада играле екипе из Словеније, Црне Горе, Хрватске, Бугарске, Грчке, Турске, Немачке, Данске, Француске и Србије. Само 2020. турнир није био међународни, јер због здравствених мера (пандемија корона вируса), стране екипе нису биле у могућности да дођу.

Војводина је пет пута освајала Меморијал великана (2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а последње две године пехар је подизао Левски из Софије. 

Улаз је слободан, а сви љубитељи одбојке позвани су да својим присуством увеличају овај спортски омаж великанима.

К. Б. 

Распоред

25. септембар

Спартак – Левски (16.30)

Војводина – Берое (18.30)

26. септембар

Берое – Спартак (16.30)

Војводина – Левски (18.30)

27. септембар

Левски – Берое (16.30)

Војводина – Спартак (18.30)

Вошин кутак ок војводина Меморијални турнир
Спорт Одбојка
