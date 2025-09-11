НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА Референтна каматна стопа остаје на нивоу од 5,75 одсто
БЕОГРАД: Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 5,75 одсто, као и да на непромењеним нивоима задржи каматне стопе на депозитне (4,5 одсто) и кредитне олакшице (7,0 одсто), објавила је централна банка.
Приликом доношења овакве одлуке, Извршни одбор је пре свега имао у виду остварену и очекивану инфлацију и факторе из домаћег и међународног окружења који утичу на њено кретање.
Укупна међугодишња инфлација у Србији је, након успоравања на 3,8 одсто у мају, убрзала на 4,6 одсто у јуну и 4,9 одсто у јулу, највише због утицаја неповољних временских прилика на раст цена хране (посебно непрерађене хране), који је био изражен почетком овогодишње пољопривредне сезоне.
Тако је међугодишњи раст цена хране и безалкохолних пића у јулу од 8,1 одсто определио нешто више од половине укупне инфлације, саопштила је НБС.
Уколико се посматра базна инфлација (по искључењу цена хране, енергије, алкохола и цигарета из индекса потрошачких цена), она је у јулу остала непромењена у односу на јун и износила је 4,7 одсто међугодишње, чиме се први пут након априла 2024. године нашла на нижем нивоу у односу на укупну инфлацију.
Када је реч о кретању инфлације у наредном периоду, Извршни одбор очекује да Уредба о посебним условима за обављање трговине за одређену врсту робе Владе Републике Србије, којом су на шест месеци ограничене марже у трговини на велико и мало на 20 одсто, утиче на ниже потрошачке цене, нарочито хране.
У складу с тим, Извршни одбор очекује знатније успоравање међугодишње инфлације у септембру, а након тога њено релативно стабилно кретање у границама циља до краја године.
Током наредне године очекује се даље попуштање инфлаторних притисака по основу нижих трошковних притисака из међународног окружења и ефекта слабљења долара према евру, као и још увек рестриктивног карактера монетарне политике Народне банке Србије.
Такође, на слабљење инфлаторних притисака у наредној години требало би да утиче и долазак нове пољопривредне сезоне, док ће у супротном смеру деловати ниска база из септембра ове године услед доношења поменуте Уредбе.
Образлажући одлуку Извршни одбор је истакао да је неопходна опрезност у вођењу монетарне политике и због тога што је неизвесност у међународном окружењу, иако нешто мања него пре неколико месеци, и даље изражена, пре свега због и даље неизвесних будућих трговинских политика водећих светских економија, као и геополитичких тензија.