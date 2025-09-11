БРАНКО РАДУЈКО: Утакмица против Албаније приоритет, радимо на томе да се игра у Лесковцу
Утакмица са Енглеском била је разочаравајућа, не само у смислу резултата (0:5), него у смислу свега што је приказано.
Веровали смо да је дуел са тако великом фудбалском силом као што је Енглеска права прилика да на нашем највећем стадиону испуњеном до последњег места покренемо један позитиван талас и обновимо култ репрезентације. Прилика је пропуштена, али се од тако великог патриотског ЦИЉА никад не одустаје, изјавио је генерални секретар Фудбалског савеза Србије (ФСС) Бранко Радујко.
"Сада је пред нама, за свега три недеље, окупљање за најважнију утакмицу у квалификацијама, за меч са Албанијом који ће директно одлучивати ко ће у бараж за Светско првенство. Та утакмица је наш апсолутни приоритет у овом тренутку, ми имамо играче који нису заборавили да играју фудбал, играју у озбиљним клубовима, у озбиљним лигама, раније су умели да обрадују нацију и верујем да то могу да ураде и овог пута", рекао је Радујко Тањугу.
Интензивно радимо на томе да добијемо сагласност за промену локације за ту утакмицу , Лесковац је средина у којој се репрезентација спремала увек у миру, у којој је дочекаана са безрезервном подршком у изузетно позитивној атмосфери и у којој је забележила неке јако важне позитивне резултате. Верујем да ћемо у наредном периоду играти у Лесковцу, нагласио је Радујко.
"Што се тиче селектора Драгана Стојковића од њега имамо јасна очекивања, а то је да наш тим одигра на највишем могућем новоу са јасном победничком амбицијом, од првог до последњег минута. После те утакмице, органи Савеза и Извршни одбор размотриће извештаје спортског сектора за претходни период и у складу с тим доносити одлуке из домене своје надлежности".
Радујко је искористио прилику да похвали резултате омладинске селекције предвођене селектором Горданом Петрићем и кадетске, коју води Игор Матић, освајаче турнира "Ћеле Вилотић" у Суботици и јаког турнира у Порту.
"Освојили су два престижна турнира, у конкуренцији водећих фудбалских сила, као што су Португал и Италија. Показали су нам да наш фудбал има будућност, да расту неки будући велики играчи, звезде, ја им на томе честитам у име ФСС и захваљујем се на изузетним резултатима", закључио је Радујко.
Србија тренутно у К групи квалификација за Мундијал заузима треће место са седам бодова из четири утакмица, иза Енглеске која има максималних 15 и Албаније са осам, из пет утакмица.
Наредни меч изабраници селектора Драгана Стојковића Пиксија играју 11. октобра против Албаније, а три дана касније гостују Андори.