БРАНКО РАДУЈКО РЕАГОВАО ПОШТО ЛЕТОНСКА ПОЛИЦИЈА НИЈЕ ДОЗВОЛИЛА УЛАЗАК НАВИЈАЧИМА СА СРПСКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА: Тражићемо од УЕФА да реагује на срамно понашање домаћина у Риги

06.09.2025. 17:38 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
navijaci
Фото: ФСС

Тражићемо од УЕФА да реагује на срамно понашање домаћина у Риги, изјавио је генерални секретар Фудбалског савеза Србије (ФСС) Бранко Радујко после победе фудбалера Србије против Летоније у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Летонска полиција уочи меча није дозволила улаз на стадион у Риги навијачима Србије који су носили српска обележја. Полиција у Риги приморала је навијаче да скину дуксеве и мајице са симболима Србије како би могли да уђу на стадион, а није дозвољено ни уношење заставе Србије.

"У Летонију смо дошли да играмо фудбал и представљамо своју земљу, а наши навијачи су дошли да подрже свој државни тим. Никада се нисмо суочили са оваквим ставом домаћина нити смо чули за овакву праксу на коју  нецемо остати неми и равнодушнми", изјавио је Радујко.

Фудбалери Србије су победили 1:0 селекцију Летоније. Редари су навијачима Србије одузели заставу Србије на полувремену меча у Риги.

"Фудбалски савез Србије већ је усмено упознао УЕФА са овим необјашњивим поступком летонског савеза, а већ у понедељак ће се дописом обратити УЕФА и ФИФА поводом срамних поступака домаћина данас у Риги. Захваљујемо се нашим људима на подршци и позивамо их да се у међувремену сви заједно окренемо предстојећој утакмици са Енглеском у уторак у Београду", истакао је Радујко.

navijaci1
Фото: ФСС
фудбалери србије квалификације светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
