ДРАГАН СТОЈКОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕТОНИЈОМ: Знали смо да ће бити захтевна и тешка утакмица
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић изјавио је да је најважније да су "орлови" остварили победу против Летонијеи додао да је екипа знала да их очекује тешка утакмица у Риги.
Фудбалери Србије су данас победили селекцију Летоније резултатом 1:0 у утакмици групе К квалификација за СП 2026. Једини гол на утакмици постигао је Душан Влаховић у 12. минуту.
"Најважнија је победа и уписана три бода. Због тога смо и дошли у Ригу. Нисмо изненађени оваквим исходом, знали смо да ће бити захтевна и тешка утакмица. Доминација је била на нашој страни убедљиво, али је фалио други гол због утиска. Вервоатно би се тада и лакше ушло у завршницу. Циљ је остварен, то је најважније. У свим квалификацијама које смо играли знали смо да ће бити тешко. Било је умора, професионално су моји играчи одрадили меч и заслужено носимо три бода у Београд", рекао је Стојковић после меча за ТВ Арена спорт.
Стојковић је навео да је Србија играла стрпљиво у Риги.
"Најважније је да будемо стрпљиви, стрпљење доноси концентрацију, добар пас, завршни ударац и тако даље. Били смо стрпљиви, водили смо се тактичким замислима које смо договорили за ову утакмицу и мислим да су играчи урадили оно што смо тражили у њих", истакао је селектор Србије.
Стојковић је рекао да су почетком другог полувремена четворица српских играча тражила измену.
"Овај састав који је данас кренуо, мислили смо мало и на Енглезе. Морамо да распоредимо минутажу. Урадили смо још неких добрих ствари, Лукића смо вадили због картона, није било потребе да ризикује. Павловићу смо рекли да ни случајно не добије жути картон због ког га не би било против Енглеза. Мисија је позитивно завршена, на нашу радост, а то је најважније", закључио је Стојковић.
Фудбалери Србије ће 9. септембра у Београду дочекати Енглеску.