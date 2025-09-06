scattered clouds
СТРЕЛАЦ ПОБЕДОНОСНОГ ГОЛА ДУШАН ВЛАХОВИЋ: Најбитније је да смо победили у Риги, сада се спремамо за Енглеску

06.09.2025. 17:26 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vlahovic
Фото: ФСС

Српски фудбалер Душан Влаховић изјавио је у Риги да је његов тим остварио важну победу против Летоније и додао да се екипа сада спрема за наредни дуел у квалификацијама за Светско првенство 2026. против селекције Енглеске.

Фудбалери Србије победили су данас у Риги Летонију резултатом 1:0 у мечу групе К квалификација за СП 2026. Једини гол на мечу постигао је Влаховић у 12. минуту.

"Није била лака утакмица. Знали смо да ће овде бодови бити златна вредни и да је пред нама тешка утакмица. Противник је изашао у дефанзивној формацији, тешко је било пробити њихов ниски блок. Терен је био сув, тежак за игру. Свестан сам да није био велик темпо. Били смо мало спречени да играмо нашу игру, али најбитнија је победа, три бода. Сада се спремамо за Енглеску", рекао је Влаховић после меча за ТВ Арена спорт.

Фудбалери Србије ће 9. септембра од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекати селекцију Енглеске.

"Против Енглеза ћемо морати бити на највишем нивоу, зна се против кога играмо. Сигурно ћемо морати да будемо на максимуму уколико желимо позитиван резултат. Размишљамо о победи, али игра се против Енглеске. Требало би да изађемо на терен са амбицијом и жељом за надигравање. Тако да ћемо видети - нека бољи слави", истакао је Влаховић.

Спорт Фудбал
