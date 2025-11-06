ОД БЕОГРАДА ДО КАЛИФОРНИЈЕ Српски мозгови освајају свет технологије
АНАХАЈМ: Делегација из Србије, коју чине представници водећих технолошких компанија, други пут учествује на престижном сајму ''Embedded World North America 2025'', који се одржава у Анахејму у Kалифорнији од 4. до 6. новембра, саопштила је Привредна комора Србије.
У оквиру националног павиљона Србије, под слоганом ''Powered by Intellect, Driven by Values'', своје производе и решења представља шест домаћих компанија: Микроелектроника, Veriest Venture Serbia, High Tech Engineering Center, Digital Logic, Advanced Security Technologies и ELSYC Eastern Europe.
Сајам ''Embedded World North America 2025" је један од најзначајнијих глобалних скупова у области савремене технологије и иновација, а наступ српских компанија реализује се уз подршку Привредне коморе Србије и Развојне агенције Србије.
Циљ заједничког наступа је промоција домаће експертизе и иновативних решења у области интегрисаних електронских система, као и успостављање нових пословних партнерстава и инвестиционих прилика.
Присуство Србије по други пут на овом сајму додатно потврђује растуће интересовање међународне технолошке заједнице за сарадњу са домаћим компанијама и њиховим стручним потенцијалом, наводи се у саопштењу ПKС.
Свет уграђених система обухвата хардвер, софтвер, услуге и алате, представљајући један од најдинамичнијих и најиновативнијих сегмената технолошке индустрије.
Сајам окупља водеће светске компаније, стручњаке, инжењере и програмере у областима као што су технологије уграђених система, дистрибуирана интелигенција и Интернет ствари (ИоТ), нудећи свеобухватан преглед најновијих достигнућа, трендова и иновација, као и практичне примене савремених технологија.
Осим изложбеног дела, манифестација укључује и конференције и презентације, које учесницима и посетиоцима пружају увид у најновије трендове, најбоље праксе и иновативна решења у свету уграђених система.
На сајму учествује 250 престижних излагача, а очекује се да ће сајам посетити више од 5.000 стручњака и професионалаца.