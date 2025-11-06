ЕВРОПЉАНИ СВЕ МАЊЕ КУПУЈУ Пад промета у продавницама трећи месец узастопно
БРИСЕЛ: Сезонски прилагођени обим малопродаје у еврозони је, према првој прелиминарној процени, у септембру пао за 0,1 одсто у односу на август, што представља трећи узастопни месечни пад, објавио је данас Евростат.
Гледано према категоријама, септембарски промет хране, пића и дувана у еврозони стагнирао је на месечном нивоу, док је продаја аутомобилског горива у специјализованим продавницама пала за један одсто, а малопродаја непрехрамбеним производима (осим горива) за 0,2 одсто.
Међу највећим економијама еврозоне, малопродаја је месечно порасла за 0,4 одсто у Шпанији и за 0,2 одсто у Немачкој, док је у Италији регистрован пад за 0,6 одсто, као и у Холандији 0,4 одсто и Француској 0,1 одсто.
На годишњем нивоу, малопродаја у еврозони је порасла за један одсто, након што је промет хране, пића и дувана порастао за један одсто, малопродаја непрехрамбеним производима (осим горива) за 1,4 одсто, а продаја аутомобилског горива у специјализованим продавницама пала за 0,7 одсто.
Међу државама чланицама Европске уније за које су доступни подаци, највећи годишњи пораст укупног обима малопродаје забележен је на Kипру 8,5 одсто, Малти 6,6 одсто и у Бугарској 5,7 одсто.
Насупрот томе, годишњи падови малопродаје су забележени у Италији 2,3 одсто, Румунији 2,1 одсто, Белгији 0,8 одсто и Аустрији 0,1 одсто, наводи се на веб страници Евростата.