СЛОВЕНИЈА ЈЕДИНА ЧЛАНИЦА ЕУ НА ЦРНОЈ ЛИСТИ И физичка и правна лица у блокади ове дигиталне банке
Револут је за Форбес званично потврдио да се Словенија, као једина чланица ЕУ, налази на њиховој црној листи.
Због тога правна и физичка лица у САД путем Револута не могу слати новац у Словенију нити га из Словеније примати.
Разлози због којих се Словенија нашла на црној листи још увек нису познати. Одговори Банке Словеније се још чекају, а питања су прослеђена и Министарству финансија, пише СЕЕбиз.
Британска дигитална банка Револут је за Форбес Словенија потврдила да амерички корисници њихових рачуна не могу слати новчане дознаке у Словенију нити их из ње примати, али разлоге за уврштавање Словеније на црну листу нису објаснили.
У Револуту су навели да "тренутно не могу дати коментар" на ту тему. Ипак, потврдили су да се мера односи и на физичка и на правна лица.
Како је већ објављено, ради се о листама Неподржана плаћања која су послата из Револута (Unsupported трансферс сент фром Револут) и Неподржани приливи у Револут (Unsupported инбоунд банк трансферс). На обе листе Словенија је једина чланица ЕУ, док се од европских земаља на листи налазе још Албанија, Белорусија и Русија.
Словенија се на листи појављује искључиво на америчком сајту Револута. На британској верзији сајта, Словенија се не налази на тој листи.
На листи се иначе налазе земље попут Авганистана, Ирака, Ирана, Северне Кореје, окупираних украјинских области Луганска и Доњецка, Кубе, Венецуеле, палестинских територија Газе и Западне обале, као и више афричких држава. На првој од две поменуте листе налазе се и неке мале острвске државе, па чак и Антарктик.
Одговори Банке Словеније на ово питање се још чекају, а биће објављени чим стигну. Кључно питање остаје: зашто се Словенија, као једина чланица ЕУ, нашла на црној листи Револута? Према незваничним информацијама до којих је дошао Форбес Словенија, разлога може бити више, али детаљи за сада нису познати.
Надзорни орган Револута у ЕУ је Централна банка Литваније, код које Револут има банкарску лиценцу за ЕУ, што му омогућава пословање и у Словенији. Компанија се истовремено труди да добије и банкарску лиценцу у САД.