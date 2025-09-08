ЕУ СПРЕМА НОВИ УДАР Санкције руским банкама, енергетици и крипто берзама
БРИСЕЛ: Европска унија разматра нове санкције за више од пет руских банака и енергетских компанија, као део својих најновијих мера за притисак на председника те земље Владимира Путина да оконча рат против Украјине, потврдили су извори упознати са том темом.
Пакет санкција ЕУ, који би био 19. од потпуне инвазије Русије на Украјину 2022. године, могао би такође да се односи на руске системе плаћања и кредитних картица, крипто берзе, као и на даља ограничења на трговину нафтом у земљи, рекли су извори, који су говорили под условом анонимности.
Извори су потврдили да се ЕУ нада да ће координирати неке од својих најновијих мера са Сједињеним Америчким Државама, а делегација званичника ЕУ ће ове недеље отпутовати у Вашингтон како би се састала са америчким колегама и разговарала о могућностима заједничке акције.
Најновији пакет ограничења ЕУ подразумевао би да блок прошири санкције на руске бродове у сенци и на трговце нафтом у трећим земљама, а могао би и да уведе забрану реосигурања наведених танкера, рекли су извори.
ЕУ, такође, разматра строже санкције великим руским нафтним компанијама укидањем тренутних изузећа која неке компанија, попут "Росњефта", сада уживају.
Такође се разматра и забрана извоза више врста робе и хемикалија које користи војна индустрија Москве, као и трговинска ограничења за стране фирме, укључујући и оне у Kини, које снабдевају Русију тим производима.
ЕУ разматра могућност и да први пут примени свој "алат за спречавање заобилажења" санкција против Kазахстана, рекли су извори.
То би значило забрану увоза одређеног сета машина које се, према трговинским подацима ЕУ, и даље преусмеравају у великим количинама у Русију, где се користе у производњи оружја.
Извори су за Блумберг упозорили да се оваква врста притиска може употребити против Kазахстана само уз опсежне доказе да се преко те земље Русија снабдева потребним машинама, као и да ће, као и за све санкције које уводи ЕУ, и за ове бити потребна подршка држава чланица.
Предложени пакет санкција ЕУ могао би се разматрати у државама чланицама у наредним данима и недељама.
Друге мере које се разматрају укључују ограничења виза, као и санкције за услуге попут вештачке интелигенције које имају војне импликације, додали су извори.