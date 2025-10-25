ЈУТРОМ ЋЕТЕ СЕ РАДОВАТИ АКО СТЕ НОЋ ПРОВЕЛИ ПЛАЧУЋИ Верници и православна црква данас славе три света мученика
Сва тројица била су ухваћена у Помпеопољу граду у киликијској области за време гоњења хришћана од стране римског цара Диоклецијана и његовог намесника Нумерија Максима.
Тараха, Прова и Андроника Нумерије Максим је подвргао тешком мучењу. Тарах је тада имао 65 година.
Када антипат упита три пута за име, он сва три пута одговори хришћанин. Најприје их тукоше штаповима, па их крваве и рањене бацише у тамницу. Потом их поново изведоше на истјазање. Када антипат саветоваше Прова да се одрекне Христа обећавајући му почасти од цара и своје пријатељство, одговори Пров: "Нити цареве почасти хоћу, нити твоје пријатељство желим“. А када прећаше Андронику још већим телесним мукама, одговори млади мученик Христов: "Тело моје пред тобом је, чини што хоћеш“.
После дуготрајних мучења по разним местима, ова три света мученика беху бачени у позориште пред звери. Но вољом Божјом, звери су се умириле и постале кротке пред тројицом Божјих људи. Овај призор изазвао је код присутних грађана у арени дивљење према страдалницима и у многима је пробудио веру у једног Бога. Но постиђени и разјарени мучитељ наредио је војницима да уђу у арену и хришћане посеку мачем. Тако су завршили свој праведни земаљски живот свети мученици Тарах, Пров и Андроник.
Беседа о вечерњем плачу и јутарњој радости
Бог грди, и Бог весели. Једна покајна помисао већ ублажава гнев Божји. Јер се Бог не гневи на људе као што се непријатељ гневи, него као отац на своју децу. Његов је гнев тренутан, Његова милост бесконачна. Ако вечером погрди, јутром већ обрадује да би Га људи познали и у грдњи и у миловању.
Вечером се усељава плач, а јутром радост. Још ове речи значе, да је ноћ за плач, молитву и покајање, и богоразмишљање. Нарочито је ноћ за покајање, а правог покајања нема без плача. Човек ноћу несметано мисли о делима својим, о речима и мислима својим, и каје се за све што учини против закона Божјег.
Ако човек ноћу покајнички плаче, дању ће се радовати, радоваће се као новорођени, као окупани, као олакшани од бремена греха. Ако ли ипак ноћ проводи у греху и безумном весељу, освануће му дан жалостан и плачеван. “О Господе Исусе, Спаситељу, и Учитељу наш, грди нас, но опрости нам, шибај нас, но спаси нас. Теби слава и хвала вавек. Амин”.
