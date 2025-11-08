Čitulje za subotu, 8. novembar

Čitulje, pomene i objave zahvalnosti koje želite objavite u listu Dnevnik i na sajtu www.dnevnik.rs možete predati u našoj šalter sali ili onlajn, odnosno mejlom.

U šalter sali Dnevnika, Bulevar Mihajla Pupina 15, čitulje, pomeni i objave zahvalnosti za fizička lica predaju se radnim danima od 8 do 17, a subotom i nedeljom od 9 do 17 sati. Tekst i fotografiju za čitulju, pomen ili objavu zahvalnosti (fizička lica) možete poslati i mejlom: [email protected].





Sve detalje o predaji čitulja možete da pogledate OVDE, a cenovnik pogledajte OVDE.