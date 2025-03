(ФОТО) ЧУВЕНИ ГЛУМАЦ ОЗБИЉНО ПОВРЕЂЕН У ЈЕКУ СНИМАЊА ФИЛМА Није било вратоломија на сету, већ...

Како страни медији наводе, повреда Џона Гудмана уопште није безазлена.

"Примио је хитну медицинску помоћ која је довела до кратког одлагања снимања како би имао времена да се опорави", рекао је портпарол Варнер Броса.

"Снимање настављамо следеће недеље након Џоновог потпуног опоравка", наводи се у саопштењу.

Занимљиво, 72-годишњи глумац се није повредио на сету.

Ипак, Дедлајну је речено да се то догодило у студију у Великој Британији. Како ТМЗ сазнаје, Гудман је пао и повредио је кук.

Њихов инсајдер је даље открио да Гудманова повреда није повезана са вратоломијама на сету.

У филму, чији је наслов још под велом тајне, глуми и Том Круз.

