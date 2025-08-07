НА ФЕСТИВАЛУ У МЕКСИКУ Награђен филм "Ветре, причај са мном" Стефана Ђорђевића
БЕОГРАД: Филм "Ветре, причај са мном“ редитеља Стефана Ђорђевића освојио је награду за најбољи међународни дугометражни играни филм на Гуанајуато интернешенал (International) филм фестивалу (GIFF) у Мексику, саопштили су данас продуценти.
Жири фестивала доделио је награду Ђорђевићевом филму "за дубоко искрен и храбар приказ најинтимнијих болова, као и могућих путева ка излечењу", наведено је у саопштењу.
Како је истакнуто, "филм се издваја способношћу да повеже филмски, есејистички и поетски израз, достојанствено осветљавајући смрт као кључну димензију живота“.
"Инспирисан личним искуствима редитеља, филм прати Стефана, који се враћа кући како би са породицом прославио бакин рођендан, први пут након смрти мајке Неце", навели су продуценти.
У филму играју чланови редитељеве породице Негрица Ђорђевић, Стефан Ђорђевић и Бошко Ђорђевић, као и Ђорђе Давидовић, Будимир Јовановић, Љиљана Јовановић, Марина Давидовић, Видак Давидовић, Ана Петровић, Јана Михајловић, Јаков Михајловић, и пас Лија.
"Ветре, причај са мном“ је на овогодишњем 38. издању Болзано Филм Фестивала Бозен (BFFB) у Италији освојио Главну награду за најбољи филм у такмичарском програму.
Филм је продуцирала Драгана Јововић, за кућу Нон алајнд филмс, продуценти су и Стефан Иванчић, Огњен Главонић и Стефан Ђорђевић из Катунге, а копродуценти Вања Јамбровић из хрватског Рестарта, Јожко Рутар из словеначког СПОК филм као и Миха Чернец из Старагаре.
Филм су подржали Филмски центар Србије и Министарство културе Србије, Медија фонд Европске уније, Словенски филмски центар и Виба филм, Хрватски аудиовизуелни центар и швајцарски фонд Висион Суд Ест.