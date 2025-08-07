ОЕЈЗИС „ЗАТРЕСАО“ ЗЕМЉУ ЈАЧЕ ОД ТЕЈЛОР СВИФТ Концерт из 2009. најјачи у последњих 20 година
Наступ групе Оејзис (Oasis) на стадиону Марифилд у Единбургу 2009. године проглашен је за „најпотреснији“ концерт у последњих двадесет година, показује нова анализа сеизмичких података.
Британска геолошка служба (BGS) објавила је да је последњи концерт браће Галагер у Шкотској заузео прво место по јачини подрхтавања тла, са забележеном снагом од 215,06 киловата. То је више него дупло у односу на наредни најснажнији догађај — концерт Red Hot Chili Peppers-а из 2004. године, који је достигао 106,87 киловата, пише британски Индипендент.
Тиме је Оејзис надмашио и Кингс оф Леон из 2011. и наступ Тејлор Свифт из јуна прошле године. Подаци су прикупљени са сеизмичке станице удаљене 4 километра од стадиона.
Ово откриће долази уочи повратничке турнеје Оејзисa , која овог викенда стиже у шкотску престоницу. Многи се већ питају да ли ће нови наступ изазвати још један „шакермејкер“ ефекат, по узору на један од највећих хитова бенда.
Из BGS-а истичу да снага подрхтавања не зависи од јачине звука, већ искључиво од енергије публике — од скакања и играња у ритму музике. Висина скока и број људи на концерту такође су важни фактори.
Сеизмолог Калум Харисон објашњава:
„Сигнали који су долазили од публике на концерту Оејзисa 2009. године одговарају снази од 215 киловата — довољној да се напаја тридесет скутера са чувене омотнице албума Be Here Now.“
„Наша мрежа сензора широм земље толико је осетљива да може да региструје кретање тла из више километара удаљености — и то са тачношћу у секунду.“
Пик енергије забележен је око 20:30 часова тог јуна 2009. — што се поклапа са тренутком када је бенд изашао на сцену и отворио концерт песмом Rock 'N' Roll Star.
BGS чува непрекидан архивски снимак кретања тла прикупљен са својих сензора, који датира уназад више деценија. Харисон каже да, иако је ова анализа ограничена на последњих 20 година, разумевање сеизмичких процеса у прошлости важан је део истраживања у циљу процене и ублажавања ризика од земљотреса у Великој Британији.
Уочи распродатих концерата на Марифилду, који почињу у петак, Харисон каже да је „сасвим могуће“ да би нови наступ могао да надмаши онај из 2009. године:
„Све зависи од тога колико ће публика бити енергична — колико ће скакати, колико високо и којом брзином.“