РЕЗИДУАЛНА ПОЉА Изложба Маје Гајић у галерији СУЛУВ-а
Савез удружења ликовних уметника Војводине најавио је за понедељак, 11. август, отварање изложбе новосадске визуелне уметнице Маје Гајић „Резидуална поља” у Галерији СУЛУВ-а.
Како појашњава ауторка, серија слика “Резидуална поља” настала је из претходне графичке серије “Botanical Rhapsody”, у оквиру које је кроз две године, у ритму годишњих доба, бележила биљке које једемо, које нас лече, које производе ваздух, које декоришу просторе у којима живимо...
„Тај циклус, који је почео као мој лични штампани хербаријум, пратио је вегетацију кроз промену светла, боје и ритма раста, покушавајући да задржи оно што је пролазно. Током рада на тој серији, вишак боје са плоче скидала сам папиром. На тим папирима остајао је отисак онога што се не види, али је увек присутно – празни простор. У цртежу, тај простор игра једнако важну улогу као и линија или обојена површина, иако му често не посвећујемо свесну пажњу. Ове папире сам користила више пута, плански их преклапала како бих смањила отпад, а њихов неочекивани визуелни резултат постао је основа за нову серију Void Spaces. Ови радови, иако произашли из техничког процеса и отпада, развили су се у засебан циклус, али су уједно и отворили пут ка слици”, наводи Маја Гајић.
Она је, иначе, докторирала је на Факултету ликовних уметности у Београду, а ради као професорка цртања и сликања у Школи за дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду.
Излагала је на више од 70 изложби у Србији и иностранству, укључујући 15 самосталних. Изложба “Резидуална поља” биће отворена до 29. августа.
М. С.