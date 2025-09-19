ГРАФИКА КАО ДИЈАЛОГ: СЛИКОМ И ТЕКСТОМ ДО СНАЖНИХ ПОРУКА Данира Совиљ отвара изложбу „Дуалности”
У Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ, Војводе Путника 2, вечерас у 19 часова, биће отворена изложба „Дуалностиˮ ауторке др Данире Совиљ, дизајнерке и архитекте.
Изложбом „Дуалностиˮ, Данира продубљује и шири своју истраживачку мисију, остајући верна свом ауторском рукопису и специфичном сензибилитету.
– У фокусу ове поставке је међусобно прожимање или размимоилажење два елемента на којима се заснивају изложени радови: цртеж и типографија. Трагајући за новим изражајним могућностима самог представљања радова, свака Данирина графика је двослојна – напомиње Маја Шкаљац Станошевић, историчарка уметности, и указује на то да је ауторка успешно графички и ликовно приказала противречне мисаоне процесе, те да поруке која нам шаље пласира двослојно: идејно и просторно.
Поигравајући се сликом, типографским третманом текста ауторка шаље различите ангажоване поруке („Нека буде борба непрестана, нека буде што бити не можеˮ), политичке („Isn’t the future so bright?ˮ), социјалне („Peaceˮ), емотивне („Закуни се да нас нико раставити нећеˮ), духовите („Don’ t worry... I’am gentleˮ) и маркетиншке („Whether we can imagine the unimaginableˮ), како наводи Маја Шкаљац Станошевић, и тиме „побуђује присност између посматрача и уметничког дела сугеришући неку врсту спонтаног дијалога”.
– Овај циклус слика је настао из потребе и унутрашњег импулса уметнице да на један суптилан, софистициран и транспарентан начин емитује поруке и рефлексије својих размишљања. Јасност замисли, слобода изражавања, савршена техничка изведба, померање граница ликовне и примењене уметности, карактеришу ову импресивну поставку – истиче Маја Шкаљац Станошевић.