clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) МЕЛАНИЈА ПРЕД КРАЉИЦОМ ПОКАЗАЛА ГОЛА РАМЕНА У жутој хаљини засенила Британце, краљица ставила тијару пуну ДИЈАМАНАТА!

18.09.2025. 10:57 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Коментари (0)
melanija
Фото: Anna Moneymaker/Pool Photo via AP/Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP/Tanjug

Краљ Чарлс и краљица Камила фотографисали су се заједно са Доналдом и Меланијом Трамп приликом њихове посете Уједињеном краљевству.

Краљица Камила (78) заблистала је у још једном драгоценом комаду накита из богате краљевске ризнице током свечане државне вечере приређене 17. септембра у замку Виндзор, у част посете Доналда Трампа и његове супруге Меланије.

Догађају су присуствовали и краљ Чарлс, принц Вилијам, војвоткиња од Кембриџа Кејт, као и остали чланови британске монархије.

За званичну фотографију, краљ Чарлс и Камила су се придружили председнику Трампу и првој дами, позирајући у раскошним свечаним комбинацијама.

доналд
Фото: Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP/Танјуг

Поштујући протокол беле кравате, краљица је одабрала импозантну тијару украшену сафирима и дијамантима, којом је нагласила елегантну хаљину од краљевско плаве свиле с богатим везом, дело дизајнерке Фионе Клер.

Меланија Трамп (55) засијала је у елегантној жутој хаљини без нараменица, са дугим рукавима, коју је додатно истакао ружичасти појас и упечатљиве минђуше украшене зеленим камењем.

Принц Вилијам и принцеза Кејт први су дочекали председника САД и његову супругу, а затим их спровели до краља Чарлса и краљице Камиле на званични пријем.

donald
Фото: Doug Mills/The New York Times via AP, Pool/Tanjug

Након протоколарног поздрава, сви заједно отишли су у замак Виндзор, где је уприличен ручак и представљена посебна изложба предмета из Краљевске колекције.

За наредни дан предвиђен је заједнички програм краљице Камиле и прве даме Америке, које ће обићи Кућу лутака краљице Мери, као и Краљевску библиотеку унутар Виндзорског замка.
 

меланија трамп Велика Британија хаљина
Извор:
Информер.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај