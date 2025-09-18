(ФОТО) МЕЛАНИЈА ПРЕД КРАЉИЦОМ ПОКАЗАЛА ГОЛА РАМЕНА У жутој хаљини засенила Британце, краљица ставила тијару пуну ДИЈАМАНАТА!
Краљ Чарлс и краљица Камила фотографисали су се заједно са Доналдом и Меланијом Трамп приликом њихове посете Уједињеном краљевству.
Краљица Камила (78) заблистала је у још једном драгоценом комаду накита из богате краљевске ризнице током свечане државне вечере приређене 17. септембра у замку Виндзор, у част посете Доналда Трампа и његове супруге Меланије.
Догађају су присуствовали и краљ Чарлс, принц Вилијам, војвоткиња од Кембриџа Кејт, као и остали чланови британске монархије.
За званичну фотографију, краљ Чарлс и Камила су се придружили председнику Трампу и првој дами, позирајући у раскошним свечаним комбинацијама.
Поштујући протокол беле кравате, краљица је одабрала импозантну тијару украшену сафирима и дијамантима, којом је нагласила елегантну хаљину од краљевско плаве свиле с богатим везом, дело дизајнерке Фионе Клер.
Меланија Трамп (55) засијала је у елегантној жутој хаљини без нараменица, са дугим рукавима, коју је додатно истакао ружичасти појас и упечатљиве минђуше украшене зеленим камењем.
Принц Вилијам и принцеза Кејт први су дочекали председника САД и његову супругу, а затим их спровели до краља Чарлса и краљице Камиле на званични пријем.
Након протоколарног поздрава, сви заједно отишли су у замак Виндзор, где је уприличен ручак и представљена посебна изложба предмета из Краљевске колекције.
За наредни дан предвиђен је заједнички програм краљице Камиле и прве даме Америке, које ће обићи Кућу лутака краљице Мери, као и Краљевску библиотеку унутар Виндзорског замка.