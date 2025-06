(ФОТО) "НИСКЕ СТРАСТИ" 30 ГОДИНА КАСНИЈЕ! Шерон Стоун заводи и у СЕДМОЈ ДЕЦЕНИЈИ - открила груди и „запалила“ интернет!

Шерон Стоун (67) вратила се у улогу заводљиве Кетрин Тремел из култног филма "Ниске страсти" у најпровокативнијем фотосешну своје каријере.

Славна глумица позирала је без бруса испод прозирне хаљине, док је окружена згодним мушким моделима, међу којима је и бивши дечко Хале Бери, Габријел Обри (48), с којим је касније поделила и неколико интимних тренутака пред камерама.

У једној сцени, Стоун зрачи самопоуздањем док заводљиво позира, откривајући груди, а потом се дословно ваља по поду с Обријем, с којим Бери има 16-годишњу кћер Нахлу.

Заносна Шерон притом носи култни “power suit” у стилу femme fatale - сако без ичега испод, уз савршено исфенирану фризуру у ретро стилу.

На најпровокативнијој фотографији, глумица је приказана како лежи преко Обријевог крила, с ногама пребаченим преко његовог рамена, док се пар припрема за страствени загрљај.

Подсетимо, Габријел Обри био је у вези с Хале Бери од 2005. до 2010., али њихов однос завршио се бурно.

Уследиле су правне битке око старатељства, оптужбе за насиље, као и физички сукоб између Обрија и Беријиног тадашњег супруга Оливијера Мартинеза.

У међувремену, Шерон Стоун поново је шокирала јавност изјавама о славној сцени испитивања из "Ниских страсти", која ју је прославила. Глумица је, говорећи на филмском фестивалу у Таормини, изјавила да сцена која је некад била скандалозна, данас делује потпуно „обично“ у поређењу с данашњим филмовима.

"Тада се чинило као скандал, а данас делује врло, врло обично," рекла је Стоун па додала: "Како више жена пише, режира и продуцира филмове, мање нас се пита да глумимо мушке фантазије.“

Стоун се такође осврнула на промене у филмској индустрији.

"Пре 30 година постојала је разноликост у филмовима. Данас су студији усмерени на огромне пројекте вредне 200 милиона долара, али стримери враћају простор мањим и разноликијим причама", закључује.

Упркос популарности и култном статусу филма, Стоун је више пута тврдила да је преварена да сними фамозну сцену прекрштања ногу без доњег веша.

У својој аутобиографији "The Beauty of Living Twice", описала је како је ошамарила редитеља Пола Верхоевена након што је на пројекцији открила да се "види све до Небраске“, упркос његовим тврдњама да неће бити експлицитно.

Верхоевен, с друге стране, те тврдње је категорички одбацио. "Свака глумица зна шта снимате кад је замолите да скине доњи веш и усмерите камеру у том смеру," поручио је.

Упркос свему, Шерон Стоун не жали због филма који ју је претворио у једну од најпознатијих икона 90-их.