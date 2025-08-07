ДНЕВНИ ХОРОСКОП Лаву време да планира путовање, Водолија посебну пажњу да посвети документацији
ОВАН
Искористите своју огромну енергију за ефикасно обављање пословних задатака. Водите рачуна о финансијама, јер није повољан дан за ризична улагања. На приватном плану, очекује вас много несвакидашњих, али пријатних догађаја. Планирајте одлазак у природу.
БИК
Данас је неопходно да будете добро организовани и веома стрпљиви да бисте остварили успех који прижељкујете. На емотивном плану, нема неких озбиљнијих преокрета у односу на претходни дан. У миру и тишини проводите остатак дана. Одмор вам је неопходан.
БЛИЗАНЦИ
Као и претходних дана, неопходно је да што јасније и једноставније комуницирате са пословним окружењем. Не могу баш сви да прате ваш мисаони ток. Слободним представницима овог знака и даље се све врти око старих симпатија и бивших љубави. Здравље вам је добро.
РАК
Постоји могућност да се данас суочите са потенцијално конфликтним ситуацијама, тако да ће то од вас захтевати одређену дистанцу. Финансије се стабилизују, али водите рачуна о расходима. Потпуно сте посвећени продубљивању везе са партнером. Здравље вам је добро.
ЛАВ
Крај радне седмице дочекујете у добром расположењу због завршених пословних обавеза, али физички исцрпљени. Остатак дана проводите у друштву драге особе и уживате у пажњи коју вам указује. Планирате краће заједничко путовање да бисте се опустили и одморили.
ДЕВИЦА
Сарадња са иностраним партнерима доноси вам позитивне резултате. Крај седмице дочекујете задовољни оним што сте урадили претходних дана. Данас није најповољнији дан за потезање питања старих и површно разјашњених недоумица. Одличног сте здравља.
ВАГА
Данас за вас не постоје препреке са којима нећете моћи да се изборите и са успехом окончавате радну седмицу. За слободне, отворени сте за нова познанства, под условом да будете сасвим искрени у својим намерама. Одржавајте форму физичким активностима.
ШКОРПИЈА
Имајући у виду да је крај радне недеље, ви сте и данас веома ангажовани на професионалном плану. Могућа је подршка неке утицајне особе. На приватном плану, један сасвим опуштен крај дана, што вама савршено одговара. Потрудите се да се здравије храните.
СТРЕЛАЦ
Данашњи дан доноси вам извесне потешкоће, а пре свега организационе природе. Будите без бриге, све ћете решити. Посветите се дубљем разумевању потреба вашег партнера, јер на тај начин избегавате озбиљније неслагање. Потребан вам је одмор и више сна.
ЈАРАЦ
Пред вама је нешто опуштенији радни дан и планиране обавезе на задовољавајући начин приводите крају. Наставите да будете опрезни са финансијама. На плану љубави, посвећеност заједничким плановима требало би да вам буде најважнија. Здравље је добро.
ВОДОЛИЈА
Било би пожељно да данас обратите посебну пажњу на документацију, јер могло би да дође до извесних пропуста. Крај дана проводите у друштву драге особе и прилично сте задовољни начином на који се ствари одвијају на емотивном плану. Изађите и лепо се проведите.
РИБЕ
Одговорност коју и иначе имате према професионалним обавезама данас долази до пуног изражаја. Добро се организујте и све ће бити у реду. Препустите иницијативу партнеру да испланира краће путовање које би ојачало вашу повезаност. Одличног сте здравља.