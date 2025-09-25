few clouds
(ВИДЕО) ВОДИТЕЉКА НАПРАВИЛА ЖЕШЋИ ЛАПСУС Срби оплели по снимку који кружи друштвеним мрежама, ево чије име није могла да прочита

25.09.2025. 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Коментари (0)
GORDANA STIJAČIĆ
Фото: Screenshot YT RTS Jutarnji program - Zvanični kanal

Водитељка Дневника Гордана Стијачић направила је пех о ком не престаје да се прича ни дан-данас.

Наиме, током увода у прилог Гордана је неколико пута безуспешно покушала да изговори име чувеног Никите Михалкова.  

Иако су лапсуси саставни део водитељског посла, те постоје они који се годинама препричавају, корисницима друштвених мрежа је овај посебно привукао пажњу.

Снимак на ком је водитељка направила грешку не престаје да се шири друштвеним мрежама, а корисници истих Гордану ни најмање не штеде у коментарима.

"Затрокирала", "Па она је једва и временску прогнозу декламовала", "Ужас", "Невиђени лапсус", само су неки од бројних коментара.

водитељка РТС-а лапсус никита михалков
Извор:
Информер.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
