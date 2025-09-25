(ФОТО) РИЈАНА СЕ ПОРОДИЛА, ПА ОДМАХ ПОКАЗАЛА ЋЕРКУ Након два дечака добили девојчицу, ОВО су јој имали дали, наставили су традицију!
Страни медији објавили су да се певачица и бизнис могул, Ријана, породила 13. септембра
Након два дечака, Ријана је на свет донела девојчицу, којој су дали име Роки Ајриш Мајерс.
Познати модни магазин Вог потврдио је ту информацију, наглашавајући да је пар наставио своју традицију да име детета почиње на „Р“ као и да је трудноћа први пут јавности откривена на Met Gali 2025.
Ријана је објавила прве фотографије бебе, у нежним, интимним кадровима- беба је умотана у ружичасти покривач, док певачица носи ланчић од 8.000 долара са словом Р.