scattered clouds
19°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) РИЈАНА СЕ ПОРОДИЛА, ПА ОДМАХ ПОКАЗАЛА ЋЕРКУ Након два дечака добили девојчицу, ОВО су јој имали дали, наставили су традицију!

25.09.2025. 10:48 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв/Дневник
Коментари (0)
rijana
Фото: Screenshot YT Access Hollywood

Страни медији објавили су да се певачица и бизнис могул, Ријана, породила 13. септембра

Након два дечака, Ријана је на свет донела девојчицу, којој су дали име Роки Ајриш Мајерс.

Познати модни магазин Вог потврдио је ту информацију, наглашавајући да је пар наставио своју традицију да име детета почиње на „Р“ као и да је трудноћа први пут јавности откривена на Met Gali 2025.

Ријана је објавила прве фотографије бебе, у нежним, интимним кадровима- беба је умотана у ружичасти покривач, док певачица носи ланчић од 8.000 долара са словом Р.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Ријана порођај
Извор:
Новосадска.тв/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај