ТЕТОВИРАЊЕ КАНОМ НА ПЛАЖАМА ЈЕ ХИТ ЛЕТА Козметолог поручила: Деца "чекају" у реду за сиду, опекотине, алергије...
Тетовирање каном на плажама и ове године је веома популарном међу туристима, али мало ко од њих зна колико ова летња забава може да угрози здравље, упозоравају стручњаци.
Најгоре је од свега је, додају они, што се каном цртају и деца млађа од 10 година, јер нико у томе не види ништа спорно.
Да ствар буде још гора, осим што може да дођа до алергија и опекотина након излагања сунцу, ово тетовирање може довести и до тешких обољења попут хепатитиса и сиде.
Козметолог Драгана Вишњић објашњава за Информер да су летње тетоваже које се цртају по плажама врло опасне из више разлога.
Прво, кожа је преосетљива због комбинације сунца и слане воде, али је благо површински оштећена и због дејства песка са плаже. Због овога кожа је лако подложна инфекцијама. Прибор који се користи за исцртавање, а и сам препарат, односно кана, нису стерилни. На овај начин може доћи до врло опасних заражавања, од хепатитиса до сиде. Све те инфекције се преносе зараженим прибором. Сам поступак се не одвија у чистом окружењу, јер има и прашине и других агенаса у ваздуху - напомиње Вишњић.
Такође значајно, истиче она, кожа после тетовирања треба да буде заштићена.
У сваком смислу, и од слане воде и од сунца. Наравно, и да се негује намењеним кремама за после оваквих третмана. Све то није у потпуности није доступно на летовању, па зато се никако не препоручује - саветује саговорница.