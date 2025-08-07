clear sky
„Мађарска пица“ никад није била укуснија! Ово је НАЈЛЕПШИ РЕЦЕПТ ЗА ЛАНГОШ Буквално се топи у устима

07.08.2025. 23:54 23:59
Пише:
Дневник
Извор:
Глоси
Фото: pexels.com

Лангош се сматра најстаријим специјалитетом мађарске кухиње на свету, а прави се од теста који се пржи у дубоком уљу.

Сам назив јела потиче од речи ланг што значи пламен, а повезује се са тим што се првобитно припрема оу близини пламена зидане пећи.

Представља супер избор за укусан доручак или вечеру, а многи их зову и мађарском пицом, с обзиром да када испржите ове преукусне лепињице, можете да их премажете састојцима по сопственом избору.

Састојци:

600 г брашна
2 дл млека
2.5 дл воде
40 г квасца
2 кашичице соли
2 кашичице шећера
1 јаје
уље за пржење

За премазивање:


2 дл киселе павлаке
2-3 чена белог лука

Припрема:

У веома мало топлог млека додајте квасац и шећер и пустите да се активира.
 

У брашно додајте со, јаје, квасав, млако млеко и воду.
 

Умесите тесто све док не почне да се одваја од зидова посуде.
 

Ставите крпу преко теста и оставите да одстоји на топлом око сат времена. 
 

Премесите тесто још једно, а затим одвојте неколико јуфкица. Сваку растањите прстима и пржите с обе стране у врелом уљу док не добију румену боју.
 

Испечене лепиње премажите павлаком, исецканим белим луком, а по жељи може да ставите и качкаваљ, сланину, печеницу или шта већ волите, пише Глоси.
 

Магазин Гастро
