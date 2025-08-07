„Мађарска пица“ никад није била укуснија! Ово је НАЈЛЕПШИ РЕЦЕПТ ЗА ЛАНГОШ Буквално се топи у устима
Лангош се сматра најстаријим специјалитетом мађарске кухиње на свету, а прави се од теста који се пржи у дубоком уљу.
Сам назив јела потиче од речи ланг што значи пламен, а повезује се са тим што се првобитно припрема оу близини пламена зидане пећи.
Представља супер избор за укусан доручак или вечеру, а многи их зову и мађарском пицом, с обзиром да када испржите ове преукусне лепињице, можете да их премажете састојцима по сопственом избору.
Састојци:
600 г брашна
2 дл млека
2.5 дл воде
40 г квасца
2 кашичице соли
2 кашичице шећера
1 јаје
уље за пржење
За премазивање:
2 дл киселе павлаке
2-3 чена белог лука
Припрема:
У веома мало топлог млека додајте квасац и шећер и пустите да се активира.
У брашно додајте со, јаје, квасав, млако млеко и воду.
Умесите тесто све док не почне да се одваја од зидова посуде.
Ставите крпу преко теста и оставите да одстоји на топлом око сат времена.
Премесите тесто још једно, а затим одвојте неколико јуфкица. Сваку растањите прстима и пржите с обе стране у врелом уљу док не добију румену боју.
Испечене лепиње премажите павлаком, исецканим белим луком, а по жељи може да ставите и качкаваљ, сланину, печеницу или шта већ волите, пише Глоси.