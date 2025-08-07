ЖИВИТЕ ЗДРАВО КАО ПРИНЦЕЗА! Овсена каша по рецепту Дајане буди тело, али и душу
Иако су овсене пахуљице потопљене преко ноћи данас незаобилазни део здравих доручака на Инстаграму и ТикТоку, мало ко зна да је ово јело већ деведесетих било део свакодневице једне од најпознатијих жена на свету – принцезе Дајане.
Њен лични кувар, Дарен Мекгрејди, открио је да је управо овај лагани и хранљиви оброк био њен свакодневни избор, још док су сви остали тек откривали концепт здравог доручка.
Принцеза Дајана је, према речима кувара, почела да води рачуна о исхрани и здрављу након што је преузела контролу над својим животом почетком деведесетих. Вежбала је редовно, била је активна као покровитељ више од сто хуманитарних организација, и јела је бирхер мусли сваког јутра. Ово јело је први пут пробала у једној швајцарској клиници и толико јој се допало да је захтевала да га кувар уведе у њен стални мени.
Здрав и једноставан рецепт из краљевске кухиње
Дарен Мекгрејди је у недавном видеу на свом Јутјуб каналу поделио оригинални рецепт који је сваког јутра припремао принцези Дајани. Основа овог доручка је једноставна – овсене пахуљице потопљене у цеђени сок од поморанџе, уз додатак грчког јогурта, свежег воћа и орашастих плодова.
Овсене пахуљице се током ноћи натапају у поморанџином соку, чиме постају мекане и благо слаткасте, а ујутру се додају остали састојци – мед, цимет, рендана јабука, боровнице и лимунов сок. Резултат је освежавајућа, кремаста каша пуна влакана, витамина и антиоксиданаса – идеална за почетак дана.
Оно што овај рецепт чини посебним није само нутритивна вредност, већ и једноставна припрема, због које се савршено уклапа у ужурбани темпо савременог живота. И док данас многи ову комбинацију називају „overnight oats“, принцеза Дајана је већ тада знала да је здравље ствар избора.
Време припреме:
• 10 минута (+ минимун 6 сати да одстоји)
Састојци:
• 100 г овсених пахуљица (грубо млевених)
• 240 мл свеже цеђеног сока од поморанџе
• 240 г грчког јогурта
• 1 кашика меда
• мало цимета
• ½ јабуке
• сок од 1 лимуна
• 150 г свежих боровница
• 50 г препечених ораха
Припрема:
1. У већој чинији помешајте овсене пахуљице и свеже цеђени сок од поморанџе. Промешајте да се пахуљице равномерно натопе соком, покријте чинију пластичном фолијом и оставите у фрижидеру да одстоји преко ноћи (најмање 8 сати). Током ноћи, пахуљице ће упити сок и постати меке и сочне.
2. Ујутру у припремљену смесу додајте грчки јогурт, мед по жељи, лимунов сок и мало цимета ако га користите. Јабуку изрендајте непосредно пре додавања како не би потамнеле и умешајте је у смесу, мешајући лагано да се све лепо сједини.
3. На крају додајте половину боровница у саму кашу, а остатак распоредите по врху као декорацију. По жељи, поспите и са мало сецканих или препечених ораха. Сервирајте одмах и уживајте у доручку вредном краљевског стола!