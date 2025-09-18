clear sky
(ФОТО) ПОЛЕМИКА ОКО ХАЉИНЕ МЕЛАНИЈЕ ТРАМП! ! Једни је називају „бананом“ и „ускршњим јајетом“, ДРУГИ ТВРДЕ – најлепша прва дама икад!

18.09.2025. 16:21 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
Жена.блиц
da
Фото: Tanjug (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Меланија Трамп изазвала је велику пажњу на банкету одржаном синоћ у замку Виндзор поводом посете њеног супруга Доналда Великог Британији.

Њен одабир хаљине поделио је јавност: док једни сматрају да је жута креација била пун погодак, други је оштро критикују, па чак и исмевају.

Прва дама САД Меланија Трамп изабрала је жуту хаљину са спуштеним раменима, коју је упарила са широким ружичастим каишем и огромним смарагдним минђушама. И док су прве реакције на њен модни избор биле веома позитивне, на друштвеним мрежама дошло је до преокрета. Дејли мејл је направио избор онога што је написано о Меланији Трамп.

da
Фото: Tanjug (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

"Меланијина хаљина - нисам импресиониран", написао је један корискник некадашњег Тwиттера, док се други запитао: "Меланија, шта се дешава? Шта се дешава?".

"О, Боже. Меланијина хаљина је ужасна! Изгледа као џиновско ускршње јаје или тако нешто у тој канаринац жутој хаљини са пинк каишем", написао је трећи интензивнијим тоновима.

"Зашто се Меланија обукла као џиновска банана?", питао је други коментатор, док је трећи написао: „Кејт Мидлтон је прелепа, Меланија је смешна.“

Други су, међутим, били мање оштри, сматрајући да је хаљина прве даме САД била "превише једноставна" за ту прилику.

da
Фото: Tanjug (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

"Заправо, свиђа ми се Меланијина хаљина, али зар није превише једноставна за формалну вечеру?", "Волим Меланију, али ова хаљина је ужасна на њој и непримерено једноставна за формалну вечеру", били су неки од коментара.

Међутим, није мањкало ни позитивних коментара на рачун Меланијине жуте хаљине: "Само би Меланија могла да носи жуту хаљину и беж каиш. Ја бих у томе изгледала као банана умотана у завој. Најлепша прва дама у историји", "Свиђа ми се Меланијина хаљина. Елегантна је, ласкава, шик...".

Ипак, једно је сигурно: и о овом модном издању Меланије Трамп дуго ће се причати, а хаљина ће сигурно остати упамћена као и шешир у стилу Одри Хепберн који је прва дама САД носила неколико сати пре банкета у Виндзору.

