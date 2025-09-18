(ФОТО) ПОЛЕМИКА ОКО ХАЉИНЕ МЕЛАНИЈЕ ТРАМП! ! Једни је називају „бананом“ и „ускршњим јајетом“, ДРУГИ ТВРДЕ – најлепша прва дама икад!
Меланија Трамп изазвала је велику пажњу на банкету одржаном синоћ у замку Виндзор поводом посете њеног супруга Доналда Великог Британији.
Њен одабир хаљине поделио је јавност: док једни сматрају да је жута креација била пун погодак, други је оштро критикују, па чак и исмевају.
Прва дама САД Меланија Трамп изабрала је жуту хаљину са спуштеним раменима, коју је упарила са широким ружичастим каишем и огромним смарагдним минђушама. И док су прве реакције на њен модни избор биле веома позитивне, на друштвеним мрежама дошло је до преокрета. Дејли мејл је направио избор онога што је написано о Меланији Трамп.
"Меланијина хаљина - нисам импресиониран", написао је један корискник некадашњег Тwиттера, док се други запитао: "Меланија, шта се дешава? Шта се дешава?".
"О, Боже. Меланијина хаљина је ужасна! Изгледа као џиновско ускршње јаје или тако нешто у тој канаринац жутој хаљини са пинк каишем", написао је трећи интензивнијим тоновима.
"Зашто се Меланија обукла као џиновска банана?", питао је други коментатор, док је трећи написао: „Кејт Мидлтон је прелепа, Меланија је смешна.“
Други су, међутим, били мање оштри, сматрајући да је хаљина прве даме САД била "превише једноставна" за ту прилику.
"Заправо, свиђа ми се Меланијина хаљина, али зар није превише једноставна за формалну вечеру?", "Волим Меланију, али ова хаљина је ужасна на њој и непримерено једноставна за формалну вечеру", били су неки од коментара.
Међутим, није мањкало ни позитивних коментара на рачун Меланијине жуте хаљине: "Само би Меланија могла да носи жуту хаљину и беж каиш. Ја бих у томе изгледала као банана умотана у завој. Најлепша прва дама у историји", "Свиђа ми се Меланијина хаљина. Елегантна је, ласкава, шик...".
Ипак, једно је сигурно: и о овом модном издању Меланије Трамп дуго ће се причати, а хаљина ће сигурно остати упамћена као и шешир у стилу Одри Хепберн који је прва дама САД носила неколико сати пре банкета у Виндзору.