ИСПЛИВАЛА МРАЧНА ТАЈНА ДИЗНИЛЕНДА Зашто нико не може да умре у "најсрећнијем месту на свету" БИВШИ РАДНИК ОТКРИО СВЕ
Један бивши радник открио је зашто нико не може да умре у Дизниленду, месту које обожавају деца и одрасли широм света.
У Дизниленду, где бајковити замкови, ролеркостери и параде чине да све изгледа нестварно, магично, смрт је потпуно неприхватљива. Годинама су већ присутне гласине да је никоме није дозвољено да умре у Дизниленду, месту које посећују хиљаде и хиљаде породица. Ове гласине поново су центру пажње након што је Том Круз, један од људи који су некада радили у Магичном краљевству, поделио своје искуство у видеу на ТикТок-у.
Сетио се једног спарног дана када се старији човек срушио док је чекао у реду за вожњу. Један доктор који се ту нашао је пожурио да му пружи прву помоћ, док су у међувремену звали Хитну помоћ, али упркос свим напорима, човек се није враћао свести.
Круз је приметио да су болничари наставили покушаје реанимације скоро 15 минута, иако човек није показивао знаке живота.
"Рекао сам: 'Човече, овај човек је мртав, зашто још увек покушавају да га оживе?'", рекао је Круз.
Када је питао свог менаџера, објашњење је било запањујуће. Према Крузовим речима, особљу је наложено да "нико не умире у Дизниленду".
Уместо тога, сви медицински хитни случајеви се третирају као "покушај реанимације" док се гост не одведе са имања, где се званично проглашава смрт.
Ова тврдња одражава дугогодишњи Дизнијев мит. Деценијама су посетиоци и чланови глумачке екипе говоркали о томе да "нико не умире у Дизниленду". На тај начин се, заправо, избегава формално проглашење смрти на територији "најсрећнијег места на земљи".
Иако сам "Дизни" никада није формално потврдио такву политику, ова пракса подвлачи одлучност компаније да сачува свој имиџ као места магије, радости и бекства - чак и од смрти.