ПОКАЗАЛА ТЕЛО КОЈЕ МАМИ УЗДАХЕ Бивша жена Бориса Бекера се сликала за Плејбој ЗАНОСНА И СА 49, ОТКРИЛА АДУТЕ БЕЗ ТРУНКЕ ВУЛГАРНОСТИ
Бивша супруга чувеног тенисера има 49 година, али то је није спречило да се слика за култни магазин...
Лили Бекер... Ако вам презиме звучи познато, у праву сте – има везе, и то врло блиске, са славним немачким тенисером. Рођена је у Ротердаму пре 49 година, од тога је девет провела у браку са великим шампионом чије је презиме задржала, бавила се моделингом и у међувремену постала популарно ТВ лице, а сада је поново у центру пажне јер је направила један храбар и прилично провокативан корак.
Борис Бекер, чијим се бурним приватним животом и љубавним заврзламама јавност више забављала него успесима у "белом спорту", једва чека да поново постане тата. Али, и његова бивша супруга је ових дана у жижи интересовања. Лили Бекер сликала се за немачко издање култног магазина Playboy, а октобарски број са чије нам се насловне стране смеши ускоро ће се наћи на киосцима. Нема сумње да ће бити разграбљен зачас.
"Храбар потез у тим годинама", "Суперинтелигентна и лепа жена са одличним смислом за хумор", "Секси и елегантна"... Коментари пљуште са свих страна, а и објава на Инстаграму за неколико сати је зарадила на хиљаде лајкова. Како и не би, када је главна звезда осванула у црном, заводљивом чипкастом комбинезону, чија се бретела сензуално спушта са рамена откривајући деколте и заустављајући се таман где треба.
Лепа холандска манекенка и модел рођена је као Шарлели Керсенберг у Ротердаму пре 49 година. Отац јој је Немац, а мајка пореклом из Суринама. Са Бекером се упознала 2008, у једном клубу у Монте Карлу. Венчали су се у јулу наредне године, а неколико месеци касније добили сина Амадеуса.
Међутим, срећа није дуго трајала – брак се распао 2018. Није то био добар тајминг, открила је Лили у једном интервјуу, јер је отприлике у исто време чувени тенисер запао у финансијске проблеме, због којих је банкротирао и завршио у затвору.
Лили и Амадеус, који су дуго живели у Лондону, недавно су се преселили у Немачку. После горког развода темпераметна Холанђанка решила је да узме ствар у своје руке и да са новим животом почне и нову каријеру.
У фебруару је победила у популарном ријалитију и постала "Краљица џунгле", успут запретивши бившем супругу да ће га на суду "очерупати" јер није редовно плаћао алиментацију. И сликање за Playboy је корак даље, и то од седам миља, констатовали су многи. Али, ако је веровати оном што видимо на насловној страни, није погрешила.
(Blic.rs)