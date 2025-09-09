light rain
23°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКАЗАЛА ТЕЛО КОЈЕ МАМИ УЗДАХЕ Бивша жена Бориса Бекера се сликала за Плејбој ЗАНОСНА И СА 49, ОТКРИЛА АДУТЕ БЕЗ ТРУНКЕ ВУЛГАРНОСТИ

09.09.2025. 21:46 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
b
Фото: Screenshot / Youtube / PROMIPOOL

Бивша супруга чувеног тенисера има 49 година, али то је није спречило да се слика за култни магазин...

Лили Бекер... Ако вам презиме звучи познато, у праву сте – има везе, и то врло блиске, са славним немачким тенисером. Рођена је у Ротердаму пре 49 година, од тога је девет провела у браку са великим шампионом чије је презиме задржала, бавила се моделингом и у међувремену постала популарно ТВ лице, а сада је поново у центру пажне јер је направила један храбар и прилично провокативан корак.

Борис Бекер, чијим се бурним приватним животом и љубавним заврзламама јавност више забављала него успесима у "белом спорту", једва чека да поново постане тата. Али, и његова бивша супруга је ових дана у жижи интересовања. Лили Бекер сликала се за немачко издање култног магазина Playboy, а октобарски број са чије нам се насловне стране смеши ускоро ће се наћи на киосцима. Нема сумње да ће бити разграбљен зачас.

"Храбар потез у тим годинама", "Суперинтелигентна и лепа жена са одличним смислом за хумор", "Секси и елегантна"... Коментари пљуште са свих страна, а и објава на Инстаграму за неколико сати је зарадила на хиљаде лајкова. Како и не би, када је главна звезда осванула у црном, заводљивом чипкастом комбинезону, чија се бретела сензуално спушта са рамена откривајући деколте и заустављајући се таман где треба. 

Лепа холандска манекенка и модел рођена је као Шарлели Керсенберг у Ротердаму пре 49 година. Отац јој је Немац, а мајка пореклом из Суринама. Са Бекером се упознала 2008, у једном клубу у Монте Карлу. Венчали су се у јулу наредне године, а неколико месеци касније добили сина Амадеуса. 

Међутим, срећа није дуго трајала – брак се распао 2018. Није то био добар тајминг, открила је Лили у једном интервјуу, јер је отприлике у исто време чувени тенисер запао у финансијске проблеме, због којих је банкротирао и завршио у затвору.

Лили и Амадеус, који су дуго живели у Лондону, недавно су се преселили у Немачку. После горког развода темпераметна Холанђанка решила је да узме ствар у своје руке и да са новим животом почне и нову каријеру.

У фебруару је победила у популарном ријалитију и постала "Краљица џунгле", успут запретивши бившем супругу да ће га на суду "очерупати" јер није редовно плаћао алиментацију. И сликање за Playboy је корак даље, и то од седам миља, констатовали су многи. Али, ако је веровати оном што видимо на насловној страни, није погрешила.

(Blic.rs)

борис бекер бивша супруга плејбој фотографије
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај