(ФОТО) СЕСТРА СОФИЈЕ ВЕРГАРЕ БРИЉИРА У БИКИНИЈУ! У педесетој години савршено тело и лице које зрачи
Млађа сестра чувене колумбијске лепотице изгледа заносно управо као и она, Сандра Вергара плени где год да се појави.
Софија Вергара спада у једне од најлепших жена данашњице, а на томе може захвалити генетици. У педесетој години има готово савршено тело, као и лице и мало ко би јој одолео.
Глумичина млађа сестра Сандра Вергара такође се бави јавним послом и веома је популарна. Почела је да се бави манекенством са 24 године, а 2009. појавила се у серији ЦСИ: Мајами, после су се ређале филмске и ТВ улоге. Сандра има 36 година, а недавно се опробала и у једном ријалити формату.
Сандра је дуго била позната као млађа сестра Софије Вергаре, али мало ко зна да је заправо њена рођака коју је Софијина породица усвојила још док је била дете. Одрасла је раме уз раме са славном глумицом, али се ретко појављивала у јавности. Један од ретких заједничких излазака догодио се 2005. године, када су заједно прошетале црвеним тепихом.
Сандра је на друштвеним мрежама потврдила да ће се појавити у 9. сезони Нетфликсовог хит ријалитија, који прати животе и послове агенткиња за луксузне некретнине у оквиру престижне агенције Опенхајм груп.
„Донећу мало више сјаја, дубине и несташлука у ријалити,“ написала је Сандра на свом профилу.
„Снимање је било забавно. Неизмерно сам захвална и почашћена што сам део овог лудог, дивног искуства. Више ускоро. Спремите се за магију,“ поручила је.