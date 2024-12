СОЦИЈАЛНА СЛУЖБА У КУЋИ ТРУДНЕ ГЛУМИЦЕ Испитује се да ли је детету давала алкохол! ОВО је њено објашњење

Британска глумица Шарлот Досон (32), која је трудна са трећим дететом, нашла се на удару жестоких критика на друштвеним мрежама. Она је, наводно, током недавне прославе свог 32. рођендана свом најстаријем сину, Нои (3), давала алкохол, а све је то забележила снимком који је објавила на мрежама. Осим тога, она је наводно, објављивала и слике свог голишавог малишана, па јој је на врата покуцала и социјална служба. Шарлот тврди да је у питању био безалкохолни шампањац.

- Јасно сам рекла да је то безалкохолно пиће, чак сам и показала флашу, али људи тврде да лажем. Ја сам увек отворена и искрена, не разумем зашто ми не верују - казала је трудна глумица, а преноси Мирор (Mirror).

Шарлот тврди да јој неко са мрежа стално пакује афере и зове социјалну службу, а више пута је на мрежама оптужена да занемарује своју децу.

- Стално зову социјалну службу и шаљу их на моја врата, чим нешто објавим на Инстаграму. То је патетично. Немам појма ко то ради, али једноставно не одустају. Не чујем ништа недељама, али сам сигурна да ће ме ускоро поново звати - додала је она.

Радници социјалне службе долазили су јој на врата и за рођендан.

