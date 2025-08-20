light rain
(ФОТО) ПОПАЈ ИЗ СТВАРНОГ ЖИВОТА Човек који је инспирисао најславнијег морнара на свету

20.08.2025. 21:39 21:58
Коментари (0)
popaj
Фото: ChatGTP/илустрација

Френк „Роки“ Фигел, скромни човек из Честера у држави Илиноис, сасвим неочекивано постао је права животна инспирација за светски познатог цртаног јунака – морнара Попаја.

Познат по снази, жилавости и јединствено развијеним подлактицама, Фигел је својим изгледом и карактером остао заувек овековечен у овом омиљеном јунаку.

Рођен 1868. године, Фигел је био локална легенда – бивши радник и бармен, човек грубог изгледа, луле која му није силазила из уста и честих кафанских туча, због чега је стекао озбиљан респект у Честеру. Његова истакнута брадавица на бради, али и добро срце, инспирисали су Е.Ц. Сегара, такође рођеног у Честеру, да 1929. године створи Попаја Морнара.

Фигел, пољског порекла, живео је скромно, никада се није оженио, али је био вољен међу децом из краја – причао им је занимљиве приче и увек имао времена за њих. Иако није био свестан да је постао инспирација све до познијих година, његов дух данас живи кроз једног од најпознатијих цртаних јунака свих времена.

попај
Фото: ChatGTP/илустрација

Град Честер му је одао почаст статуама и фестивалом посвећеним Попају, чувајући успомену на човека чија је животна снага постала мит.

цртани филм Попај анимирани филм
Магазин Занимљивости
