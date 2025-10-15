overcast clouds
СТАРИ ДОБРИ САЛЧИЋИ Топе се у устима и миришу на празнике ТРИК С РАКИЈОМ УВЕК ПАЛИ!

15.10.2025. 18:14
Пише:
Дневник
salčići
Фото: Pexels

Нема ништа боље од мириса добро познатих колачића – салчића. Они нас враћају у детињство који се шире кућом и маме осмех на лице.

Ова једноставна и укусна посластица савршен је избор за сваку прилику, било да желите да изненадите госте или уживате у нечем слатком уз омиљени напитак. Рецепт за салчиће не захтева много времена, а резултат је хрскава и сочна посластица.

салчићи
Фото: Printscreen Youtube/ Domaći recepti

Састојци за салчиће:

  • 1 кг брашна
  • 300 мл воде
  • 4 жуманца
  • 250 мл млека
  • 2 кашике шећера
  • 1 коцка свежег квасца
  • пола кашичице соли
  • 100 мл уља
  • чашица ракије
  • 500 г сала
  • крем или мармелада.

Припрема салчића

Узмите једну шерпицу и у њу згрејте 100 мл млека. Кад се угреје, додајте једну кашичицу кристал шећера, супену кашику брашна и измрвљен квасац, па све размитуте и оставите 15 минута да се квасац активира.

Оставите три супене кашике брашна са стране, биће вам потребно да га сједините са салом којим ћете премазивати тесто.

У велећу чинију сипајте остатак брашна, додајте воду, преостало млеко, активирани квасац, жуманца, остатак кристал шећера, уље, ракију и со, па умесите тесто и оставите га на топлом да се удвостручи.

Сало обавезно самељите на машини за месо, додајте му три кашике брашна, па све сједините.

Тесто пребаците на радну површину и истањите га оклагијом на дебљину. Премажите га трећином сала, па га преклопите на три једнака дела. Добијену траку преклопите још три пута, на три једнака дела, па оставите тесто да одстоји пола сата.

Исти поступак поновите још два пута – растањите тесто оклагијом, премажите га салом, преклопите, па оставите да „одмара”.

Наредни пут, четврти, растањите тесто оклагијом на дебљину од једног центиметра, исеците га на правоугаонике, намажите кремом или мармеладом, па затворите ивице теста.

У загрејаној рерни на 200 степени, пеците их док не порумене. Салчићи су спремни за конзумацију.

Пријатно!

салчићи ракија посластица
