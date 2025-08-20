ДА БУДЕТЕ У РОБОТСКОЈ ФОРМИ Гугл представио AI фитнес тренера
Компанија Гугл најавила је данас нову функцију личног здравственог тренера уз помоћ вештачке интелигенције, развијеног уз помоћ свог система Гемини, који ће бити део апликације Фитбит.
Како преноси портал Techcrunch, овај дигитални асистент комбинује улогу фитнес тренера, саветника за спавање и велнес водича, и биће доступан корисницима услуге Фитбит Премиум од октобра, у редизајнираној верзији апликације.
Како наводи Гугл, АИ тренер користи податке у реалном времену прикупљене преко Фитбит уређаја и Pixel Watch паметних сатова, а може се повезати и са паметном вагом или глукометром.
На основу корисникових циљева, преференција и доступне опреме, тренер израђује персонализоване планове тренинга, прилагођава их на основу напретка и стања организма, те даје препоруке за опоравак у случају, на пример, несанице или повреда.
Поред физичке активности, АИ тренер анализира и квалитет сна, даје препоруке за побољшање и креира оптималан распоред спавања заснован на индивидуалној дневној активности корисника.
Како је навела компанија Гугл, систем је ослоњен на научно поткрепљене увиде и да корисници могу постављати питања попут - Да ли ми је боље да сутра прескочим тренинг и спавам сат дуже или које су вежбе најефикасније за мршављење?